رئيس الاتحاد وبيرهوف يتبادلان الرسائل معه.. هل يعود أوزيل إلى المنتخب الألماني؟

أعرب مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف عن أمله في عودة الوئام والهدوء مع مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال بيرهوف في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية اليوم الأربعاء، "علمنا أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تواصل مع مسعود.. سنكون سعداء إذا تم الاجتماع وعاد الجميع للجلوس حول المنضدة".

Of course I had many amazing memories playing with the National Team – we won the World Cup in Brazil and were part of a great era for German football. I would never say I regret playing for Germany. Lots has been said about the way it ended, and I don’t regret that decision(1/2) https://t.co/LnwjXYIk3a — Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 11, 2021

وأضاف "تواصلت بالفعل مع مسعود عبر تطبيق الواتساب لتهنئته بعيد ميلاده، وجاء رده لطيفا للغاية".

واعتزل أوزيل اللعب الدولي وسط اتهامات بالعنصرية بعد الخروج المهين للفريق من رحلة الدفاع عن لقبه العالمي، حيث فشل في اجتياز دور المجموعات في مونديال 2018 بروسيا.

وقبل بداية مونديال 2018، التقطت بعض الصور المثيرة للجدل للاعب أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوزيل أمس الأول الاثنين إنه تلقى "رسالة شخصية لطيفة" من رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر.

وأكد اللاعب أنه لم يندم على اللعب لألمانيا، مستعيدا "الذكريات المدهشة" له وللفريق في بطولة كأس العالم 2014 التي توّج منتخب ألمانيا بلقبها.