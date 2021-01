رئيس الاتحاد وبيرهوف يتبادلان الرسائل معه.. هل يعود أوزيل إلى المنتخب الألماني؟

أعرب مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف عن أمله في عودة الوئام والهدوء مع مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال بيرهوف في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية اليوم الأربعاء، "علمنا أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تواصل مع مسعود.. سنكون سعداء إذا تم الاجتماع وعاد الجميع للجلوس حول المنضدة".

Of course I had many amazing memories playing with the National Team – we won the World Cup in Brazil and were part of a great era for German football. I would never say I regret playing for Germany. Lots has been said about the way it ended, and I don’t regret that decision(1/2) https://t.co/LnwjXYIk3a

