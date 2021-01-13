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رئيس الاتحاد وبيرهوف يتبادلان الرسائل معه.. هل يعود أوزيل إلى المنتخب الألماني؟

بيرهوف يواسي أوزيل بعد خروج ألمانيا من الدور الأول بمونديال روسيا 2018 (غيتي)
بيرهوف يواسي أوزيل بعد خروج ألمانيا من الدور الأول بمونديال روسيا 2018 (غيتي)
13/1/2021

أعرب مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف عن أمله في عودة الوئام والهدوء مع مسعود أوزيل نجم المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وقال بيرهوف في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" (Bild) الألمانية اليوم الأربعاء، "علمنا أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تواصل مع مسعود.. سنكون سعداء إذا تم الاجتماع وعاد الجميع للجلوس حول المنضدة".

وأضاف "تواصلت بالفعل مع مسعود عبر تطبيق الواتساب لتهنئته بعيد ميلاده، وجاء رده لطيفا للغاية".

واعتزل أوزيل اللعب الدولي وسط اتهامات بالعنصرية بعد الخروج المهين للفريق من رحلة الدفاع عن لقبه العالمي، حيث فشل في اجتياز دور المجموعات في مونديال 2018 بروسيا.

وقبل بداية مونديال 2018، التقطت بعض الصور المثيرة للجدل للاعب أوزيل برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أوزيل أمس الأول الاثنين إنه تلقى "رسالة شخصية لطيفة" من رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فريتز كيلر.

وأكد اللاعب أنه لم يندم على اللعب لألمانيا، مستعيدا "الذكريات المدهشة" له وللفريق في بطولة كأس العالم 2014 التي توّج منتخب ألمانيا بلقبها.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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