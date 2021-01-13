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الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد ينفرد بالصدارة وشيفيلد يحقق أول فوز في الموسم

بوغبا أحرز هدف الفوز وأهدى الصدارة لليونايتد (رويترز)
بوغبا أحرز هدف الفوز وأهدى الصدارة لليونايتد (رويترز)
12/1/2021-|آخر تحديث: 13/1/202101:43 AM (مكة المكرمة)

انفرد نادي مانشستر يونايتد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب فوزه على مضيفه بيرنلي 1-صفر الثلاثاء في الجولة 18 من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز إيفرتون على ولفرهامبتون 2-1، وشيفيلد يونايتد على نيوكاسل 1-صفر.

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعبه الفرنسي بول بوغبا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط أمام ليفربول، في المقابل توقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز 16.

وفي المباراة الثانية، انتزع إيفرتون فوزا صعبا من ولفرهامبتون، إذ تقدم بهدف سجله أليكس إيوبي في الدقيقة السادسة، وتعادل ولفرهامبتون بهدف روبين نيفيز في الدقيقة 14، وأحرز مايكل كين الهدف الثاني لإيفرتون في الدقيقة 77.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد ولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز 14.

وفي المباراة الثالثة، انتزع فريق شيفيلد يونايتد أول انتصار له في الدوري هذا الموسم بفوزه الصعب على ضيفه نيوكاسل 1-صفر.

ويدين شيفيلد بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيلي شارب الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

ورفع شيفيلد رصيده إلى 5 نقاط في المركز 20 الأخير، من فوز واحد وتعادلين و15 خسارة.

في المقابل، توقف رصيد نيوكاسل -الذي لديه مباراة مؤجلة- عند 19 نقطة في المركز 15، متلقيا خسارته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4.

المصدر : وكالات

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