أتلتيكو مدريد يؤكد زعامته للدوري الإسباني

واصل أتلتيكو مدريد انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، وعزز صدارته لجدول المسابقة بفوز ثمين على إشبيلية مساء الثلاثاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الأولى للمسابقة.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الأرجنتيني آنخل كوريا في الدقيقة 17، ثم عزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدف ثان سجله البديل ساؤول نيغويز في الدقيقة 76.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن جاره ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد، وتجمد رصيد إشبيلية عند 30 نقطة في المركز السادس.