البث الحي
كرة قدم

أتلتيكو مدريد يؤكد زعامته للدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد يتقدم بثبات نحو استعادة لقب الدوري الإسباني (رويترز)
أتلتيكو مدريد يتقدم بثبات نحو استعادة لقب الدوري الإسباني (رويترز)
12/1/2021-|آخر تحديث: 13/1/202102:03 AM (مكة المكرمة)

واصل أتلتيكو مدريد انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي بالدوري الإسباني لكرة القدم، وعزز صدارته لجدول المسابقة بفوز ثمين على إشبيلية مساء الثلاثاء في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الأولى للمسابقة.

وأنهى أتلتيكو الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الأرجنتيني آنخل كوريا في الدقيقة 17، ثم عزز الفريق انتصاره في الشوط الثاني بهدف ثان سجله البديل ساؤول نيغويز في الدقيقة 76.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن جاره ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد، وتجمد رصيد إشبيلية عند 30 نقطة في المركز السادس.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

جمعه القدر بسيميوني وتوماس بارتي.. ميدان يحاور مدرب مصري عمل بأتلتيكو مدريد

مدرب مصري بأتلتيكو مدريد؟ أمر غريب، أليس كذلك؟! وﻷنه لا يحدث كل يوم، فقد قادنا الفضول لمحاولة التعرف عن قرب على مسيرة المدرب خالد غنيم، وفهم كيف نجح بالدخول لقلعة الأتليتي وغيره من الأندية الإسبانية.

المزيد من كرة قدم

هاتف وقلة احترام.. أزمة صامتة أخرجت فينيسيوس من حسابات زيدان

زيدان يوجه تعليمات لفينيسيوس خلال مباراة سابقة لريال مدريد (غيتي)

رئيس الاتحاد وبيرهوف يتبادلان الرسائل معه.. هل يعود أوزيل إلى المنتخب الألماني؟

بيرهوف يواسي أوزيل بعد خروج ألمانيا من الدور الأول بمونديال روسيا 2018 (غيتي)

صحيفة إسبانية: رونالدو يعادل رقما قياسيا ظل صامدا 63 عاما

رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى ساسولو (رويترز)

بالفيديو.. بالميراس يتأهل لنهائي كأس ليبرتادوريس رغم خسارته أمام ريفر بليت

فرحة عارمة بتأهل بالميراس لنهائي البطولة للمرة الأولى منذ 21 عاما (رويترز)
الأكثر قراءة

تصويت بمجلس النواب.. ترامب يدعو للهدوء وبيلوسي تعتبره خطرا على الولايات المتحدة وتطالب برحيله

أفراد عائلة بن علي.. فروا بثروات تونس وهذه مصائرهم

الرئيس الراحل بن علي وعائلته (الصحافة التونسية)

وصف بالضربة الكبرى.. مصدر أميركي: استهداف إسرائيل لمواقع إيرانية في سوريا بالتنسيق مع واشنطن

صورة أرشيفية لغارات إسرائيلية على سوريا (رويترز)

عالم فرنسي يكشف المعاني النفسية والعقلية الغامضة للأحلام

الأحلام هي عبارة عن خليط من الاحتمالات والغايات والمغامرات (شترستوك)