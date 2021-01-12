وضع 4 خيارات.. يويفا يربط مصير يورو 2020 المؤجلة بالتطعيم

سيكون مصير بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 معلقا حتى مارس/ آذار، لكن الاتحاد الأوروبي (يويفا) يأمل أن تسمح جهود التطعيم ضد جائحة فيروس كورونا في التزامه بخطته الأصلية بانطلاق البطولة في يونيو/حزيران.

وتعد البطولة، التي تقام بمشاركة 24 منتخبا على مدار شهر، أحد مصادر الدخل الرئيسية لليويفا والاتحادات الوطنية في القارة وتأجلت لمدة 12 شهرا من العام الماضي، بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا.

وكانت نسخة 2020 ستقام حول القارة بدلا من دولة واحدة أو مشاركة بين دولتين وهي الفكرة التي تبناها ميشيل بلاتيني الرئيس السابق لليويفا.

وتستضيف مدن غلاسكو ودبلن وبلباو وأمستردام وكوبنهاغن وميونخ وروما وسان بطرسبرغ وبوخارست وبودابست وباكو المنافسات، بالإضافة إلى إقامة الدور قبل النهائي والمباراة النهائية بملعب ويمبلي في لندن.

Name the EURO! pic.twitter.com/kzRk6PL9BB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) January 10, 2021

وبنى اليويفا آماله على أن يسمح تأجيل البطولة لمدة عام بحضور الجماهير، لكن أغلب البطولات الأوروبية تقام خلف أبواب مغلقة ويتوقف هذا الأمل على تحسن الوضع.

ويأمل ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في أن تكون برامج التطعيم، التي تسير بوتيرة مختلفة في الدول المضيفة، العامل الأساسي في الالتزام بالخطة الأصلية.

وقال تشيفرين في مقابلة مع صحيفة إنفورمر الصربية "التطعيم بدأ وأعتقد أن المدرجات يمكن أن تكون ممتلئة في الصيف".

وأضاف "حتى الآن الخطة هي اللعب في جميع الدول 12. بالتأكيد هناك خطة احتياطية حال حدوث مشكلة في دولة ما".

لكن المسؤول السلوفيني تقبل إمكانية تغيير خطط استضافة البطولة وربما اختلاف سعة الملاعب.

وقال "نحن مستعدون لإقامة البطولة في 11 أو 10 أو 9 مدن.. وحتى في دولة واحدة لو اقتضى الأمر. لكني أثق بنسبة 99.9% أننا سنشهد بطولة أوروبا في 12 مدينة كما خططنا".

4 خيارات

وأكد اليويفا أنه يعمل على 4 خيارات بإقامة المباريات بملء الجماهير كل سعة الملاعب أو 50-100% أو 20-30% أو خلف أبواب مغلقة.

وطُلب من المدن المضيفة تقديم خطتين أو 3 لهذه الخيارات، وأنه من الممكن اتباع نهج مختلف في كل ملعب.

وقال اليويفا في بيان "القرار النهائي بشأن تطبيق الخيار المقترح في كل دولة سيتم في الخامس في مارس/آذار 2021".

وبالنظر إلى عقود البث التي تم إبرامها للبطولة يملك اليويفا مصلحة تجارية لتنظيم المنافسات كما هو مخطط.

وحتى لو أقيمت البطولة كلها بدون جماهير فإنها ستسمح لليويفا بالوفاء بمتطلبات العقود وتفادى المشاكل المالية.

لكن أحد الأمور التي تهدد البطولة هو احتمال توقف البطولات المحلية كما حدث العام الماضي بسبب الجائحة، مما تسبب في تأخيرها مع مسابقتي الأندية في القارة.

وحتى الآن استطاعت البطولات المحلية، المقامة تحت قيود صارمة خلف أبواب مغلقة، في الاستمرار لكن خطط عودة الجماهير تأثرت بزيادة أعداد الإصابة بالعدوى في الفترة الماضية.