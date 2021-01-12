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أوزيل المنبوذ: لست نادما على الانضمام لأرسنال وأريد اللعب في تركيا أو أميركا

أوزيل قبل إحدى مباريات أرسنال (رويترز)
أوزيل قبل إحدى مباريات أرسنال (رويترز)
12/1/2021

رغم خروج مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال من حسابات الفريق منذ مارس/آذار العام الماضي فإن اللاعب الألماني من أصل تركي قال إنه ليس نادما على انضمامه للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستبعد المدرب مايكل أرتيتا هذا اللاعب البالغ 32 عاما، الذي يمتد تعاقده حتى يونيو/حزيران ويحصل على أجر يبلغ 350 ألف إسترليني (473 ألفا و235 دولارا) أسبوعيا وفقا لتقارير صحفية، إلى قائمة أرسنال بالدوري الممتاز أو الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021.

وتقول تقارير في وسائل إعلام بريطانية إن أوزيل قد يغادر النادي اللندني في يناير/كانون الثاني، وقال المدرب إنه سيسمح له بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.

وقال أوزيل خلال دردشة مع الجماهير على تويتر "كانت هناك العديد من لحظات الصعود والهبوط حتى الآن، لكن في المجمل لم أندم مطلقا على قرار الانضمام لأرسنال".

وأضاف "ولكي أكون أمينا، المباريات الأخيرة قبل تفشي فيروس كورونا في فبراير/شباط ومارس/آذار 2020 كانت في غاية الإثارة حقا. لكن بعد التوقف تغيرت الأمور للأسف".

ويحق لأوزيل التفاوض مع أندية أخرى هذا الشهر، وبالفعل ذكرت وسائل إعلام محلية أنه أجرى محادثات مع فناربخشه التركي و"دي سي يونايتد" الأميركي.

وتابع اللاعب "فناربخشه مثل ريال مدريد في إسبانيا. إنه فريقي.. هو أكبر ناد في تركيا. كل ألماني تركي يشجع فريقا في تركيا عندما ينشأ في ألمانيا".

ومضى قائلا "هناك دولتان أود أن ألعب فيهما قبل اعتزالي وهما تركيا والولايات المتحدة. إذا ذهبت إلى تركيا فلن أنضم سوى إلى فناربخشه".

المصدر : رويترز

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