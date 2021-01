أوزيل المنبوذ: لست نادما على الانضمام لأرسنال وأريد اللعب في تركيا أو أميركا

رغم خروج مسعود أوزيل لاعب وسط أرسنال من حسابات الفريق منذ مارس/آذار العام الماضي فإن اللاعب الألماني من أصل تركي قال إنه ليس نادما على انضمامه للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستبعد المدرب مايكل أرتيتا هذا اللاعب البالغ 32 عاما، الذي يمتد تعاقده حتى يونيو/حزيران ويحصل على أجر يبلغ 350 ألف إسترليني (473 ألفا و235 دولارا) أسبوعيا وفقا لتقارير صحفية، إلى قائمة أرسنال بالدوري الممتاز أو الدوري الأوروبي لموسم 2020-2021.

وتقول تقارير في وسائل إعلام بريطانية إن أوزيل قد يغادر النادي اللندني في يناير/كانون الثاني، وقال المدرب إنه سيسمح له بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا.

"Know that the happiest people are those who are strongest in their love of God!" 🤲🏼🕌❤️ Abu Hamid Al-Ghazali #JummaMubarak #HayirliCumalar pic.twitter.com/GsGiLs27U7

