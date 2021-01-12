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أبرزها قمة مانشستر يونايتد وليفربول.. تعرف على نتيجة قرعة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

لم يفز يونايتد على ليفربول منذ مارس/آذار 2018 (غيتي)
لم يفز يونايتد على ليفربول منذ مارس/آذار 2018 (غيتي)
11/1/2021-|آخر تحديث: 12/1/202110:10 AM (مكة المكرمة)

سيستضيف مانشستر يونايتد غريمه ليفربول في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد سحب القرعة اليوم الاثنين، وستقام المواجهة المرتقبة بعد أسبوع من مباراة قمة أخرى بينهما في الدوري الممتاز.

ويلتقي الغريمان، اللذان يتصدران الدوري الممتاز وسيتقابلان في المسابقة يوم الأحد المقبل، في الكأس لأول مرة منذ أن سجل ديرك كاوت هدف الفوز المتأخر ليهزم ليفربول منافسه يونايتد 2-1 في يناير/كانون الثاني 2012.

ولم يفز يونايتد على ليفربول منذ مارس/آذار 2018، ولم يذق أولي جونار سولشاير طعم الفوز حتى الآن أمام ليفربول في 4 محاولات كمدرب، من بينها مرة مع كارديف سيتي.

وسيلعب أرسنال حامل اللقب خارج ملعبه أمام الفائز من ساوثهامبتون وشروزبري تاون. ولم يتحدد موعد المواجهة بينهما في الدور الثالث بعد أن تأجلت المباراة بسبب حالات إصابة بكورونا في شروزبري.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن لجنة مسابقات المحترفين التابعة له ستجتمع هذا الأسبوع لتقرير مصير مباراة ساوثهامبتون وشروزبري.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على تشيلتنهام تاون المنافس في الدرجة الرابعة، بينما يتوجه توتنهام، الذي فاز على مارين المنتمي للدرجة الثامنة، لمواجهة ويكومب واندرارز المنافس في الدرجة الثانية.

ويستضيف تشلسي منافسه لوتون تاون المنتمي للدرجة الثانية، بينما يستضيف شيفيلد يونايتد الذي حقق أول انتصار له هذا الموسم على مضيفه بريستول روفرز في الدور الثالث، بلايموث.

ويلعب فولهام مع بيرنلي في مواجهة خالصة بين فريقين من الدوري الممتاز، بينما يلعب كرولي المغمور، الذي فاز على ليدز يونايتد، خارج ملعبه أمام بورنموث.

وسحبت قرعة الدور الخامس أيضا اليوم حيث تجنب "الستة الكبار" في الدوري الممتاز مواجهات بعضهم بعضا حال تأهلهم.

وفيما يلي قرعة الدور الرابع الذي سيقام في 23 و24 من الشهر الجاري:

‭ ‬ تشيلتنهام تاون أمام مانشستر سيتي

بورنموث أمام كرولي تاون

سوانزي سيتي أمام نوتنغهام فورست

مانشستر يونايتد أمام ليفربول

ساوثامبتون أو شروزبري تاون أمام أرسنال

بارنسلي أمام نوريتش سيتي

تشورلي أمام وولفرهامبتون

ميلوول أمام بريستول سيتي

برايتون أمام بلاكبول

ويكومب أمام توتنهام

فولهام أمام بيرنلي

شيفيلد يونايتد أمام بلايموث

تشيلسي أمام لوتون تاون

‬ويستهام أمام‬ دونكاستر روفرز

برنتفورد أمام ليستر سيتي

إيفرتون أمام شيفيلد وينزداي

المصدر : رويترز

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