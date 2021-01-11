عودة إبراهيموفيتش تعزز آمال ميلان في الفوز بلقب الدوري الإيطالي

أكد صانع اللعب الإسباني إبراهيم دياز أن مستوى ميلان الرائع حاليا وعودة زلاتان إبراهيموفيتش يعززان آمال الفريق في الفوز بأول ألقابه في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 10 سنوات.

وانضم دياز إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة من ريال مدريد قبل انطلاق الموسم، ولعب دورا كبيرا في فوز ميلان 2-صفر على تورينو أول أمس السبت، بعد أن صنع هدفا وحصل على ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني.

وبهذا الانتصار -الذي تزامن مع تعادل إنتر ميلان 2-2 مع مضيفه روما- وسع ميلان الفارق في الصدارة مع أقرب مطارديه إلى 3 نقاط بعد 17 مباراة.

وقال دياز لشبكة سكاي "نتحدث عن ميلان، يكفي الاسم وحده للتعبير عن رغبتنا في الفوز".

وأضاف "بوسعنا الآن أن نحلم باللقب، الفريق على قلب رجل واحد، ونرغب في تحقيق أشياء رائعة معا، الأفضل لم يتحقق بعد، ونبلي جميعا بلاء حسنا، وأشعر شخصيا أني في حالة رائعة".

وعاد المهاجم السويدي المخضرم من الإصابة أمام تورينو، وشارك بديلا في آخر 5 دقائق في أول ظهور له منذ 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وترك اللاعب البالغ من العمر 39 عاما بصمة كبيرة على أداء ميلان منذ عودته إلى الفريق لفترة ثانية في يناير/كانون الثاني 2020، وهو هداف ميلان هذا الموسم بـ10 أهداف في 7 مباريات بالدوري.

وقال دياز إن "إبراهيموفيتش لاعب يصنع الفارق، ينقل لنا خبرته الكبيرة، ونتوقع أن يحقق الفريق أشياء عظيمة بعد عودته، يملك عقلية الفوز ويجبرك على تقديم أفضل ما عندك".