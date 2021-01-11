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شاهد.. صلاح يفوز بهدف الشهر في ليفربول للمرة الرابعة على التوالي

صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه بمرمى كريستال بالاس (رويترز)
صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه بمرمى كريستال بالاس (رويترز)
11/1/2021

فاز المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مع الريدز، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وقال ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الاثنين إن صلاح فاز بالجائزة عن هدفه في شباك فريق كريستال بالاس.

ومع أن النجم المصري شارك في المباراة بديلا في الدقيقة 57، لكنه تألق ونجح في تسجيل هدفين وصنع آخر في فوز الريدز 7-0.

وحصل صلاح على الجائزة بعد منافسة مع زميليه روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 17 جولة، برصيد 13 هدفًا، بفارق هدف واحد عن النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام.

 

المصدر : وكالات

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