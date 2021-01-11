شاهد.. صلاح يفوز بهدف الشهر في ليفربول للمرة الرابعة على التوالي

فاز المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي مع الريدز، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وقال ليفربول عبر حسابه الرسمي على تويتر اليوم الاثنين إن صلاح فاز بالجائزة عن هدفه في شباك فريق كريستال بالاس.

ومن غيره يستحقها! 🙌❤️ هدف الملك @MoSalah في شباك كريستال بالاس يحصد جائزة الأفضل في شهر ديسمبر للمرة الرابعة على التوالي 👏👑pic.twitter.com/IK16yaahVb — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 11, 2021

ومع أن النجم المصري شارك في المباراة بديلا في الدقيقة 57، لكنه تألق ونجح في تسجيل هدفين وصنع آخر في فوز الريدز 7-0.

لوحة فنية بأقدام الملك المصري! 🤩 هدف @MoSalah أمام كريستال بالاس مرشح لحصد جائزة هدف شهر ديسمبر في الدوري الممتاز. 🔥pic.twitter.com/SgmqUyoNUy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 8, 2021

وحصل صلاح على الجائزة بعد منافسة مع زميليه روبرتو فيرمينو وساديو ماني.

ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 17 جولة، برصيد 13 هدفًا، بفارق هدف واحد عن النجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام.