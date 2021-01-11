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ريال مدريد عالق في بامبلونا.. وينتقد رابطة الليغا لسماحها بإقامة مباراة أوساسونا

تعددت خسائر ريال مدريد بسبب مباراة أوساسونا (رويترز)
تعددت خسائر ريال مدريد بسبب مباراة أوساسونا (رويترز)
10/1/2021

قال متحدث باسم ريال مدريد إن الفريق سيقضي ليلة ثالثة في بامبلونا، بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت؛ بسبب استمرار تأثر العاصمة الإسبانية بعاصفة ثلجية.

وتأخرت رحلة ريال مدريد إلى نابارا بشمال إسبانيا، بعد أن انتظرت الطائرة التي تقل الفريق 4 ساعات على مدرج مطار باراخاس المغطى بالثلوج يوم الجمعة، قبل إقلاعها في نهاية المطاف.

وهبطت طائرة ريال مدريد في بامبلونا في منتصف الليل.

وبعد التعادل المحبط مع أوساسونا صاحب المركز قبل الأخير في الدوري، لم ينجح ريال مدريد في العودة إلى العاصمة الإسبانية بعد المباراة مباشرة كما كان مقررا، أو اليوم الأحد.

وأضاف المتحدث باسم النادي أن الفريق سيتجه الآن إلى مالقا مباشرة غدا الاثنين، من أجل مباراته التالية ضد أتليتيك بيلباو في كأس السوبر الإسبانية يوم الخميس القادم.

ووجه تيبو كورتوا حارس ريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان انتقادات حادة إلى رابطة الدوري الإسباني، لسماحها بإقامة المباراة.

وقال كورتوا "وصلنا إلى الملعب والطرق مغطاة بالثلوج. علينا أن نجعل من سلامة الناس أولويتنا".

وأضاف "نفعل ما يُطلب منا. كنا نعرف أننا إذا لم نأت إلى هنا فسنخسر النقاط، لكن كل ما عليكم فعله هو إلقاء نظرة على الطرق. لدينا عائلات أيضا ونحن لسنا دمى يجب أن تلعب طوال الوقت".

كما أبدى زيدان -الذي يتجنب في المعتاد التعبير عن استيائه في المؤتمرات الصحفية- غضبه من إقامة المباراة، وقال "هذه لم تكن مباراة كرة قدم، وكان يجب تأجيلها".

لكن لاعب الوسط توني كروس قال إن الطقس السيئ أثر على ريال مدريد وأوساسونا بالتساوي، مضيفا أن فريقه يجب ألا يتخذ من ذلك عذرا لفشله في الانتصار.

وقال متحدث باسم رابطة الدوري الإسباني إن الأندية مسؤولة عن رحلاتها، لا رابطة الدوري، وإن كل الأندية تلقت تحذيرا من العاصفة منذ يوم الاثنين الماضي.

وتسببت العاصفة الثلجية التي أصابت أجزاء من إسبانيا بالشلل، في إلغاء مواجهة أتلتيكو مدريد بملعبه ضد أتليتيك بيلباو يوم المباراة، بينما تأجلت مباراة إلتشي أمام ضيفه خيتافي من الأحد إلى الاثنين.

المصدر : رويترز

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