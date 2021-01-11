البث الحي
كرة قدم

ريال مدريد المرهق أم برشلونة المتألق؟.. من يفوز بكأس السوبر الإسبانية؟

برشلونة انهزم من ريال في الليغا هذا الموسم لكنه الآن يبدو بحالة أفضل من "الملكي" (رويترز)
برشلونة انهزم من ريال في الليغا هذا الموسم لكنه الآن يبدو بحالة أفضل من "الملكي" (رويترز)
11/1/2021

عندما وقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقدا عام 2019 لإقامة كأس السوبر المحلية في السعودية، لم يتخيل إقامة المباريات بدون جمهور، والمشقة التي عانت منها الأندية للسفر بعد تساقط الثلوج غير الطبيعي.

لكن هذا ما سيحدث عندما تنطلق البطولة المصغرة الأربعاء بعدما أجبرت القيود الصحية في كلا البلدين، بسبب جائحة فيروس كورونا، المنظمين على تغيير خططهم والتفكير في جدوى النظام الحالي هذه الأوقات التي لا سابق لها.

ويلعب برشلونة ضد ريال سوسيداد في قرطبة الأربعاء، واليوم التالي يلعب ريال مدريد (حامل اللقب) ضد أتلتيك بيلباو في ملقة بعد تغير خطط الفريقين الأخيرين بسبب العاصفة الثلجية التي شلت حركة مناطق شاسعة في إسبانيا.

وسافر ريال إلى ملقة مباشرة من بامبلونا الواقعة في الشمال، وأمضى 3 ليال "فوضوية" بمطار باراخاس في مدريد بسبب تأخر رحلته من وإلى أوساسونا حيث تعادل مع صاحب الأرض بدون أهداف.

وقد تأجلت مباراة بيلباو مع أتلتيكو على الرغم من وصول طائرة الفريق إلى العاصمة، غير أنها لم تستطع الهبوط في المطار بسبب كثافة الثلوج.

ونال ريال لقب نسخة 2020 في جدة عندما تغلب على أتلتيكو بركلات الترجيح، لكنه يدخل نسخة العام الحالي مرهقا بعد مشاكل السفر والغضب تجاه مسؤولي رابطة الدوري لعدم تأجيل مباراة أوساسونا.

وعلى الجانب الآخر، يبدو برشلونة في حالة أفضل من بين الفرق الأربعة بعد الفوز 4-صفر على غرناطة السبت، ونجاح شراكة ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي أخيرا.

وسيأمل بيلباو، الفائز بلقب عام 2015، في رؤية تأثير خطط المدرب الجديد مارسيلينيو بعد خسارة مباراته الأولى بنتيجة 2-3 أمام برشلونة الأسبوع الماضي.

ويشارك سوسيداد في البطولة لأول مرة منذ 1982، ويقدم حاليا أداء كارثيا حيث انتصر مرة واحدة في آخر 12 مباراة بجميع المسابقات.

وكانت كأس السوبر هي البداية التقليدية للموسم بين بطلي الدوري وكأس الملك في أغسطس/آب، لكن لويس روبياليس رئيس اتحاد كرة القدم وسع المشاركة فيها إلى 4 أندية عام 2019 لتعزيز جاذبيتها عالميا.

ويشارك ريال وبرشلونة بصفتهما بطلي الدوري والوصيف على الترتيب، في حين بلغ بيلباو وسوسيداد نهائي كأس الملك 2020 والذي تأجل حتى أبريل/نيسان المقبل بسبب جائحة كورونا.

وكان الاتحاد وقع عقدا لإقامة البطولة 3 سنوات بالسعودية مقابل 120 مليون يورو (145.74 مليون دولار) وقال روبياليس إن الاتحاد سيعيد التفاوض حول العقد بسبب الاضطراب الناجم عن الجائحة.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

ريال مدريد عالق في بامبلونا.. وينتقد رابطة الليغا لسماحها بإقامة مباراة أوساسونا

قال متحدث باسم ريال مدريد إن الفريق سيقضي ليلة ثالثة في بامبلونا، بعد تعادله من دون أهداف مع مضيفه أوساسونا في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت؛ بسبب استمرار تأثر العاصمة الإسبانية بعاصفة ثلجية.

تصريحاتهما لا تتوافق مع موقف ريال مدريد.. زيدان وكورتوا غاضبان بسبب مواجهة أوساسونا تحت الثلوج

استشاط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد غضبا بعد تعادل فريقه سلبيا مع أوساسونا صاحب المركز قبل الأخير في الليغا أمس السبت بسبب تساقط الثلوج بأرضية الملعب، وانضم إليه في الاعتراض حارس مرماه تيبو كورتوا.

المزيد من كرة قدم

قبل مواجهة ليفربول.. مانشستر يونايتد يتطلع لانتزاع صدارة البريميرليغ وشيفيلد يحتاج لمعجزة

سكوت ماكتومناي يقفز فرحا بهدفه في مرمى واتفورد (غيتي)

شاهد.. صلاح يفوز بهدف الشهر في ليفربول للمرة الرابعة على التوالي

صلاح يسجد لله شكرا بعد هدفه بمرمى كريستال بالاس (رويترز)

ميسي يهدده.. هل رونالدو أعظم هداف في تاريخ الكرة؟

رونالدو يحتفل بهدفه في مرمى ساسولو (رويترز)

"الملك كازو" الياباني يلعب في سن 54 بعد تجديد عقده

كازو برقمه 11 يصوب برأسه في المرمى (غيتي)
الأكثر قراءة

وثيقة تكشف مخطط مجموعة مسلحة لإثارة الفوضى.. استعدادات لنشر 15 ألفا من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن

مجموعة براود بويز الداعمة لترامب والمتهمة باقتحام الكونغرس (غيتي)

بعد أسبوع من البريكست.. الشركات البریطانیة تبدأ بالنحيب

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة فرض عبئا لوجستيا وتنظيميا وإداريا لم تكن العديد من الشركات مستعدة لتحمله (غيتي إيميجز)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

بعد سياسة الخصوصية الجديدة.. أردوغان والرئاسة التركية يشجعان التحول من واتساب إلى "بيب"

الرئاسة التركية ستنقل مجموعات واتساب الخاصة إلى تطبيق المراسلة المشفر "بيب" (الأناضول)