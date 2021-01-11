ريال مدريد المرهق أم برشلونة المتألق؟.. من يفوز بكأس السوبر الإسبانية؟

عندما وقع الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقدا عام 2019 لإقامة كأس السوبر المحلية في السعودية، لم يتخيل إقامة المباريات بدون جمهور، والمشقة التي عانت منها الأندية للسفر بعد تساقط الثلوج غير الطبيعي.

لكن هذا ما سيحدث عندما تنطلق البطولة المصغرة الأربعاء بعدما أجبرت القيود الصحية في كلا البلدين، بسبب جائحة فيروس كورونا، المنظمين على تغيير خططهم والتفكير في جدوى النظام الحالي هذه الأوقات التي لا سابق لها.

ويلعب برشلونة ضد ريال سوسيداد في قرطبة الأربعاء، واليوم التالي يلعب ريال مدريد (حامل اللقب) ضد أتلتيك بيلباو في ملقة بعد تغير خطط الفريقين الأخيرين بسبب العاصفة الثلجية التي شلت حركة مناطق شاسعة في إسبانيا.

وسافر ريال إلى ملقة مباشرة من بامبلونا الواقعة في الشمال، وأمضى 3 ليال "فوضوية" بمطار باراخاس في مدريد بسبب تأخر رحلته من وإلى أوساسونا حيث تعادل مع صاحب الأرض بدون أهداف.

وقد تأجلت مباراة بيلباو مع أتلتيكو على الرغم من وصول طائرة الفريق إلى العاصمة، غير أنها لم تستطع الهبوط في المطار بسبب كثافة الثلوج.

ونال ريال لقب نسخة 2020 في جدة عندما تغلب على أتلتيكو بركلات الترجيح، لكنه يدخل نسخة العام الحالي مرهقا بعد مشاكل السفر والغضب تجاه مسؤولي رابطة الدوري لعدم تأجيل مباراة أوساسونا.

وعلى الجانب الآخر، يبدو برشلونة في حالة أفضل من بين الفرق الأربعة بعد الفوز 4-صفر على غرناطة السبت، ونجاح شراكة ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي أخيرا.

وسيأمل بيلباو، الفائز بلقب عام 2015، في رؤية تأثير خطط المدرب الجديد مارسيلينيو بعد خسارة مباراته الأولى بنتيجة 2-3 أمام برشلونة الأسبوع الماضي.

ويشارك سوسيداد في البطولة لأول مرة منذ 1982، ويقدم حاليا أداء كارثيا حيث انتصر مرة واحدة في آخر 12 مباراة بجميع المسابقات.

وكانت كأس السوبر هي البداية التقليدية للموسم بين بطلي الدوري وكأس الملك في أغسطس/آب، لكن لويس روبياليس رئيس اتحاد كرة القدم وسع المشاركة فيها إلى 4 أندية عام 2019 لتعزيز جاذبيتها عالميا.

ويشارك ريال وبرشلونة بصفتهما بطلي الدوري والوصيف على الترتيب، في حين بلغ بيلباو وسوسيداد نهائي كأس الملك 2020 والذي تأجل حتى أبريل/نيسان المقبل بسبب جائحة كورونا.

وكان الاتحاد وقع عقدا لإقامة البطولة 3 سنوات بالسعودية مقابل 120 مليون يورو (145.74 مليون دولار) وقال روبياليس إن الاتحاد سيعيد التفاوض حول العقد بسبب الاضطراب الناجم عن الجائحة.