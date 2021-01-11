شاهد.. رونالدو يعادل الرقم القياسي لهداف العالم بفوز يوفنتوس على ساسولو بالدوري الإيطالي

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا، بعد تسجيله هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو 3-1 مساء الأحد، في الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدّم يوفنتوس بهدف سجله دانيلو في الدقيقة 51، وتعادل غريغوري ديفريل لساسولو في الدقيقة 58.

وأهدر حامل اللقب العديد من الفرص قبل أن يسجل آرون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 82، ثم عزز رونالدو تقدم اليوفي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

كريستيانو رونالدو يواصل تطويع الأرقام القياسية 🔥💪 سجل رونالدو هدفه رقم 759 وعادل رقم جوزيف بيتسان كأكثر اللاعبين تسجيلاً في كرة القدم المحترفة (الأندية والمنتخب الأول).#كريستيانو_رونالدو | #يوفنتوس |#الدوري_الإيطالي #beINSerieA | #SerieA pic.twitter.com/5AmUSg1bQ4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2021

وبالهدف الذي سجله رونالدو في مباراة اليوم، يكون قد رفع رصيده إلى 15 هدفا، ليعزز صدارته لهدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم جوزيف بيكان كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم، وهو 759 هدفا.

📹| هدف الأسطورة كريستيانو رونالدو واسيست دانيلو الرائع 💥 pic.twitter.com/y2yszIOCzB — Curva Juventus (@CurvaJ) January 10, 2021

وشهدت المباراة طرد بيدور مبا أوبيانغ، لاعب ساسولو، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الفوز يحقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي، رافعا رصيده إلى 33 نقطة استعاد بها المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز السابع.