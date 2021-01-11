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شاهد.. رونالدو يعادل الرقم القياسي لهداف العالم بفوز يوفنتوس على ساسولو بالدوري الإيطالي

رونالدو يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس وسط محاولات يائسة من الدفاع لإنقاذ مرماه (رويترز)
رونالدو يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس وسط محاولات يائسة من الدفاع لإنقاذ مرماه (رويترز)
10/1/2021-|آخر تحديث: 11/1/202101:30 AM (مكة المكرمة)

عادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا، بعد تسجيله هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو 3-1 مساء الأحد، في الجولة 17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدّم يوفنتوس بهدف سجله دانيلو في الدقيقة 51، وتعادل غريغوري ديفريل لساسولو في الدقيقة 58.

وأهدر حامل اللقب العديد من الفرص قبل أن يسجل آرون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 82، ثم عزز رونالدو تقدم اليوفي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبالهدف الذي سجله رونالدو في مباراة اليوم، يكون قد رفع رصيده إلى 15 هدفا، ليعزز صدارته لهدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويعادل الرقم القياسي المسجل باسم جوزيف بيكان كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم، وهو 759 هدفا.

وشهدت المباراة طرد بيدور مبا أوبيانغ، لاعب ساسولو، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الفوز يحقق يوفنتوس انتصاره الثالث على التوالي، رافعا رصيده إلى 33 نقطة استعاد بها المركز الرابع، بينما تجمّد رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز السابع.

 

 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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