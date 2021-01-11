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رغم أزمة كورونا.. ريال مدريد يحقق أكبر الإيرادات بين أندية الصفوة

ريال مدريد جمع 681.2 مليون يورو خلال موسم 2019-2020 (الأناضول)
ريال مدريد جمع 681.2 مليون يورو خلال موسم 2019-2020 (الأناضول)
11/1/2021

كشفت دراسة لشركة "كيه بي إم جي" (KPMG) لمراجعة الحسابات أن نادي ريال مدريد حقق إيرادات إجمالية بلغت 681.2 مليون يورو خلال موسم 2019-2020، وهو أكبر رقم بين الأندية المتوجة بالألقاب المحلية في الدوريات الست الكبرى.

ورغم أن إيرادات النادي الملكي تراجعت في الموسم الماضي بنسبة 8%؛ إلا أنها تتفوق على إيرادات بايرن ميونخ بطل ألمانيا (607.2 ملايبن يورو)، وليفربول بطل إنجلترا (557 مليون يورو)، وبطل فرنسا باريس سان جيرمان (540.6 مليون يورو).

وبلغت إيرادات يوفنتوس بطل إيطاليا 401.4 مليون يورو، بينما كانت إيرادات بورتو بطل البرتغال الأقل بين الأبطال الستة، حيث اكتفى بتحقيق 87.3 مليون يورو.

وأكدت الدراسة معاناة كل أبطال المسابقات الكبرى في أوروبا من انخفاض في الأرباح التشغيلية؛ بسبب الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

ومع إلغاء الكثير من المباريات أو إقامتها بدون مشجعين منذ مارس/آذار وحتى الآن، فإن خسائر إيرادات أيام المباريات لكل أبطال المسابقات الكبرى باستثناء بورتو كانت الأكبر لهذه الأندية، وعانى ريال مدريد من خسائر تبلغ 34.9 مليون يورو.

ولم تتحقق أرباح صافية للأندية الأبطال عن موسم 2019-2020 سوى لبايرن ميونخ (5.9 ملايين يورو) وريال مدريد (300 ألف يورو)، عكس الحال في موسم 2018-2019 عندما حققت كل الأندية الأبطال أرباحا.

وعانى باريس سان جيرمان من أكبر خسارة صافية، وبلغت 125.8 مليون يورو، حيث كان الدوري الفرنسي هو الوحيد في المسابقات المحلية الكبرى، الذي قُرر عدم استكماله في الموسم الماضي.

المصدر : رويترز

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