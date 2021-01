"الملك كازو" الياباني يلعب في سن 54 بعد تجديد عقده

أعلن يوكوهاما الياباني عن تمديد عقد لاعبه المخضرم كازويوشي ميورا لعام آخر، سيخوض من خلاله الموسم الستة والثلاثين الاحترافي في عالم كرة القدم.

وعبّر الفريق عن سعادته بالتجديد لكازو الذي سيبلغ 54 عاما يوم 26 من الشهر المقبل، وبذلك يعتبر أكبر لاعب كرة قدم محترف في العالم.

وقال اللاعب الذي تطلق عليه الجماهير "الملك كازو" بعد تجديد عقده "تطلعاتي وشغفي لكرة القدم يتزايدان، فأنا أعمل بجد كل يوم بهدف لعب المزيد من المباريات والمساهمة في فوز الفريق هذا الموسم أيضًا".

ويعد "كازو" من أكثر الشخصيات الرياضية المؤثرة في اليابان، وكان من أسباب انتشار اللعبة هناك في تسعينات القرن الماضي عندما ظهرت صورته في ملصق إعلاني عند إطلاق الدوري الجديد عام 1993.

وقاد اللاعب فريق فيردي كاواساكي لإحراز اللقب عامي 1993 و1994 قبل أن ينتقل إلى إيطاليا حيث قضى موسما في جنوة، كما لعب في كرواتيا وأستراليا وعدة أندية يابانية.

كما أحرز لقب كأس آسيا مع اليابان عام 1992 لكنه لم يكن حاضرا في الظهور الأول لبلاده في كأس العالم بعدها بـ 6 سنوات في فرنسا، وسجل 55 هدفا في 89 مباراة دولية مع المنتخب.

وساعد "كازو" يوكوهاما على الصعود إلى دوري الأضواء نهاية موسم 2019، لكنه شارك في 4 مباريات فقط خلال موسم 2020.

ولاقى إعلان التجديد لكازو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، حيث أشاد نشطاء بالعطاء الكبير الذي ما زال يقدمه "الملك" في حين تساءل بعضهم عن السر وراء صحته الجيدة واستمراريته رغم كبر سنه.

وامتدحه أحد المغردين بالقول "الاعتزال للضعفاء! الملك كازو سيلعب الموسم المقبل، يبلغ من العمر 53 عامًا الآن، و54 عامًا عندما يبدأ الموسم"، وقال آخر "يمكن أن يكون مهاتير كرة القدم" يقصد مهاتير محمد صاحب أطول فترة لرئيس وزراء بماليزيا بين عامي 1981 و2003.

