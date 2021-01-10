البث الحي
كرة قدم

كأس الاتحاد الإنجليزي.. تأهل سهل لتشلسي وسيتي وتوتنهام وسقوط ليدز أمام فريق درجة ثالثة

هافرتس يكمل رباعية تشلسي بضربة رأس سكنت شباك مرمى موركامب (رويترز)
هافرتس يكمل رباعية تشلسي بضربة رأس سكنت شباك مرمى موركامب (رويترز)
10/1/2021

لم تجد فرق تشلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام صعوبة في التأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما خسر ليدز يونايتد ليخرج من الدور الثالث للمسابقة.

وهزّ ميسون ماونت لاعب وسط تشلسي الشباك في عيد ميلاده 22، ليفوز فريق المدرب فرانك لامبارد 4-صفر على موركامب المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

ووضع ماونت تشلسي في المقدمة مبكرا على ملعب ستامفورد بريدج، بتسديدة هائلة من 25 مترا لم تترك أي فرصة لحارس موركامب.

وسجل تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي أول هدف له في شهرين قبل الاستراحة.

وأضاف كالوم هودسون-أودوي الهدف الثالث بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، إثر عمل رائع من زميله حكيم زياش.

وأكمل كاي هافرتس الرباعية بضربة رأس في الدقيقة 85، ليحقق تشلسي أول انتصار له في 4 مباريات في كل المسابقات.

توتنهام

وبلغ توتنهام الدور الرابع عقب فوزه الكبير على نظيره مارين بـ5 أهداف دون رد.

وافتتح توتنهام باب التسجيل عند الدقيقة 23 عبر المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس، الذي عاد وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 30.

وواصل توتنهام سيطرته ونجح في إضافة هدفين متتاليين حملا توقيع كل من لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس في الدقيقتين 32 و37.

واختتم توتنهام الخماسية عن طريق البديل ألفي ديفين في الدقيقة 60.

مانشستر سيتي

وسجّل برناردو سيلفا هدفين، وأضاف فيل فودن هدفا آخر ليفوز مانشستر سيتي 3-صفر على برمنغهام سيتي المنتمي للدرجة الثانية في الدور الثالث.

ويعني هذا الانتصار أن سيتي فاز الآن بكل مبارياته السبع الأخيرة على ملعبه في كأس الاتحاد، في أفضل سجل انتصارات على ملعبه في المسابقة في 75 عاما.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي "انتهينا من هدفنا الأول. منحنا الفرصة لبعض اللاعبين الشبان وتأهلنا للدور المقبل".

وأضاف "لو تابعتم مسار الفريق منذ وصولي فستجدون أننا لا نفرط في أي مباراة، لهذا السبب وصلنا لنهائي كأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي. في كأس الاتحاد، فزنا به قبل موسمين وبلغنا قبل النهائي الموسم الماضي".

وسجل لاعب الوسط البرتغالي سيلفا أول هدف له في ملعب الاتحاد في أكثر من عام، في الدقيقة الثامنة، وضاعف سيلفا النتيجة بعد 7 دقائق أخرى، وجعل فودن النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة.

سقوط ليدز

وفجّر كرولي تاون -الذي يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي- مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه ليدز يونايتد الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه عليه 3-صفر، ليواصل مغامرته في البطولة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

رغم أزمة كورونا.. ريال مدريد يحقق أكبر الإيرادات بين أندية الصفوة

ريال مدريد جمع 681.2 مليون يورو خلال موسم 2019-2020 (الأناضول)

شاهد.. رونالدو يعادل الرقم القياسي لهداف العالم بفوز يوفنتوس على ساسولو بالدوري الإيطالي

رونالدو يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس وسط محاولات يائسة من الدفاع لإنقاذ مرماه (رويترز)

ريال مدريد عالق في بامبلونا.. وينتقد رابطة الليغا لسماحها بإقامة مباراة أوساسونا

تعددت خسائر ريال مدريد بسبب مباراة أوساسونا (رويترز)

فيروس كورونا يصيب لاعبا للمرة الثانية.. خبر محزن لأندية البوندسليغا

فيرنانديز يسجل هدفا لماينز في مرمى فيردر بريمين بالبوندسليغا (رويترز)
الأكثر قراءة

النواب يصوتون اليوم لدعوة بنس لعزله.. ترامب يتجاهل الضغوط وينوي زيارة الحدود وتفاصيل جديدة عن اقتحام الكونغرس

بنس لا يستبعد اللجوء إلى التعديل الـ25 للدستور لعزل ترامب بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" (الأوروبية)

لماذا تصنف فنلندا أسعد مكان على وجه الأرض؟

تم تصنيف فنلندا كأكثر الدول أمانا في العالم (بيكساباي)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

ذكرى تفويض الكونغرس بشن الحرب.. هكذا استغلت أميركا الحسابات الخاطئة لصدام ودمرت العراق

التحالف استخدم أكثر من 60 ألف طن من القنابل في حربه على العراق عام 1991 (أسوشيتد برس)