كأس الاتحاد الإنجليزي.. تأهل سهل لتشلسي وسيتي وتوتنهام وسقوط ليدز أمام فريق درجة ثالثة

لم تجد فرق تشلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام صعوبة في التأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما خسر ليدز يونايتد ليخرج من الدور الثالث للمسابقة.

وهزّ ميسون ماونت لاعب وسط تشلسي الشباك في عيد ميلاده 22، ليفوز فريق المدرب فرانك لامبارد 4-صفر على موركامب المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

ووضع ماونت تشلسي في المقدمة مبكرا على ملعب ستامفورد بريدج، بتسديدة هائلة من 25 مترا لم تترك أي فرصة لحارس موركامب.

وسجل تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي أول هدف له في شهرين قبل الاستراحة.

Full-time!

A confident display as we progress into the next round of the @EmiratesFACup 🏆 🔵4-0 🔴 #CHEMOR pic.twitter.com/bwLvzYEcTe — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 10, 2021

وأضاف كالوم هودسون-أودوي الهدف الثالث بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني، إثر عمل رائع من زميله حكيم زياش.

وأكمل كاي هافرتس الرباعية بضربة رأس في الدقيقة 85، ليحقق تشلسي أول انتصار له في 4 مباريات في كل المسابقات.

توتنهام

وبلغ توتنهام الدور الرابع عقب فوزه الكبير على نظيره مارين بـ5 أهداف دون رد.

وافتتح توتنهام باب التسجيل عند الدقيقة 23 عبر المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس، الذي عاد وسجل هدفا ثانيا في الدقيقة 30.

#مارين_توتنهام ⚽️ 📸 في مباراة مارين وتوتنهام أحد المشجعين يحمل مجسماً ليورغن كلوب مدرب #ليفربول ربما لإخافة لاعبي #توتنهام، لكن ذلك لم يمنع مارين من تلقى هزيمة عريضة على يد رجال المدرب #مورينيو في الدور الثالث من كأس إنكلترا.#كأس_الاتحاد_الإنجليزي #FACup pic.twitter.com/sqYOqf8tSy — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2021

وواصل توتنهام سيطرته ونجح في إضافة هدفين متتاليين حملا توقيع كل من لوكاس مورا وكارلوس فينيسيوس في الدقيقتين 32 و37.

Alfie Devine fires his name into the Spurs history books! ⭐️#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/0YbtCA3RSI — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 10, 2021

واختتم توتنهام الخماسية عن طريق البديل ألفي ديفين في الدقيقة 60.

مانشستر سيتي

وسجّل برناردو سيلفا هدفين، وأضاف فيل فودن هدفا آخر ليفوز مانشستر سيتي 3-صفر على برمنغهام سيتي المنتمي للدرجة الثانية في الدور الثالث.

ويعني هذا الانتصار أن سيتي فاز الآن بكل مبارياته السبع الأخيرة على ملعبه في كأس الاتحاد، في أفضل سجل انتصارات على ملعبه في المسابقة في 75 عاما.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي "انتهينا من هدفنا الأول. منحنا الفرصة لبعض اللاعبين الشبان وتأهلنا للدور المقبل".

وأضاف "لو تابعتم مسار الفريق منذ وصولي فستجدون أننا لا نفرط في أي مباراة، لهذا السبب وصلنا لنهائي كأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي. في كأس الاتحاد، فزنا به قبل موسمين وبلغنا قبل النهائي الموسم الماضي".

جوارديولا 💬 لسوء الحظ أجويرو @aguerosergiokun كان مخالطا لشخص مصاب بـ (كوفيد-19)، لذلك سيتم عزله عدة أيام. نتيجة اختباره سلبية، لكن البروتوكول ينص على أنه إذا كان هناك اختلاط بشخص مصاب فيجب العزل. 🔷 #السيتي pic.twitter.com/50dJs1uA7b — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 10, 2021

وسجل لاعب الوسط البرتغالي سيلفا أول هدف له في ملعب الاتحاد في أكثر من عام، في الدقيقة الثامنة، وضاعف سيلفا النتيجة بعد 7 دقائق أخرى، وجعل فودن النتيجة 3-صفر قبل الاستراحة.

سقوط ليدز

وفجّر كرولي تاون -الذي يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي- مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه ليدز يونايتد الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه عليه 3-صفر، ليواصل مغامرته في البطولة.