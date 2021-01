كأس الاتحاد الإنجليزي.. تأهل سهل لتشلسي وسيتي وتوتنهام وسقوط ليدز أمام فريق درجة ثالثة

لم تجد فرق تشلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام صعوبة في التأهل للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بينما خسر ليدز يونايتد ليخرج من الدور الثالث للمسابقة.

وهزّ ميسون ماونت لاعب وسط تشلسي الشباك في عيد ميلاده 22، ليفوز فريق المدرب فرانك لامبارد 4-صفر على موركامب المنتمي للدرجة الرابعة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

ووضع ماونت تشلسي في المقدمة مبكرا على ملعب ستامفورد بريدج، بتسديدة هائلة من 25 مترا لم تترك أي فرصة لحارس موركامب.

وسجل تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي أول هدف له في شهرين قبل الاستراحة.

Full-time!

A confident display as we progress into the next round of the @EmiratesFACup 🏆 🔵4-0 🔴 #CHEMOR pic.twitter.com/bwLvzYEcTe

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 10, 2021