فيروس كورونا يصيب لاعبا للمرة الثانية.. خبر محزن لأندية البوندسليغا

أعلن نادي ماينز متذيل جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد إصابة لاعب وسطه إديميلسون فيرنانديز بفيروس كورونا المستجد مرة أخرى بعد إصابته بالعدوى في أواخر صيف 2020.

وأثار إعلان ماينز مخاوف الأندية من تكرار الإصابة بالفيروس مرة أخرى بعدما كان سائدا أن المصاب بالعدوى لا يمكن أن يصاب به مجددا.

وأوضح ماينز أنه يتم التقصي بشأن ما إذا كانت نتيجة العينة التي ظهرت أمس الأول الجمعة تتعلق بالآثار المتبقية للعدوى التي كان يعاني منها في السابق، أم أنها تعني إصابته مرة أخرى بفيروس كورونا.

وشارك فيرنانديز (24 عاما) في خسارة ماينز أمام بايرن ميونخ المتصدر 2-5 في الثالث من الشهر الجاري، لكنه لم يشارك أمام آينتراخت فرانكفورت أمس السبت، علما بأنه يخضع للعزل الطبي حاليا.

وأكد ماينز أن جميع اللاعبين الآخرين جاءت نتائجهم سلبية لفيروس كورونا باستثناء فيرنانديز.