صلاح يحافظ على الصدارة مع 3 لاعبين.. تعرف على أغلى 10 نجوم في البريميرليغ

مع بدء العام الجديد وانطلاق موسم الانتقالات الشتوية، ما زال النجم المصري محمد صلاح يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، يرافقه 3 لاعبين آخرين.

ومع أن آخر تحديث من موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيمة السوقية للاعبين شهد تغييرات ضخمة فإن صلاح -رغم انخفاض قيمته السوقية- حافظ على مكانته في الصدارة بقيمة بلغت 108 ملايين يورو، لكن مع زميله في ليفربول ساديو ماني، ومهاجم توتنهام هاري كين، ولاعب وسط مانشستر سيتي كيفين دي بروين بالقيمة نفسها.

وتراجع مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ ليحتل المركز الخامس خلف الرباعي السابق بقيمة سوقية بلغت 99 مليون يورو، يشاركه بالقيمة ذاتها مواطنه مدافع ليفربول تريند ألكسندر أرنولد.

وارتفعت القيمة السوقية للبرتغالي برونو فيرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام، ليصعدا إلى المركز السابع والثامن بالقيمة ذاتها 81 مليون يورو.

وجاء في المركز التاسع لاعب تشلسي الجديد القادم من الدوري الألماني كاي هافرتز بقيمة 72.9 مليون يورو، وخلفه مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد بـ72 مليون يورو.