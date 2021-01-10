شاهد.. نور محمدوف وسيدورف يواجهان الشيف بوراك بمباراة لكرة القدم

شارك المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف بطل العالم للفنون القتالية المختلطة المعتزل حديثا، مع النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف، بمباراة لكرة القدم أمام فريق يقوده الطباخ التركي الشهير بوراك.

وبعد سلسلة من الصور التي نشرها بوراك مع النجمين الرياضيين في مطعمه، عبر حسابه في إنستغرام، نشر بوراك مقطع فيديو للمباراة التى أظهر فيها مع نور محمدوف بعض المهارات الكروية.

وطرح بوراك سؤالا لمتابعيه الذين يبلغ عددهم نحو 20 مليون متابع، عن توقعهم بشأن من سيفوز في المباراة.

ونال المقطع تفاعلا ضخما إذ شاهده أثناء ساعتين فقط من نشره نحو 3 ملايين شخص حول العالم مع آلاف التعليقات.

ولم يذكر بوراك مَن الفريق الفائز لكن نور محمدوف قال، عبر حسابه في إنستغرام، إن فريقه سيطر على المباراة وفاز بها بجدارة، مع صورة لفريقه في منشور حصد في ساعات عدة نحو 400 ألف إعجاب.

يذكر أن سيدورف هو اللاعب الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مع 3 أندية هي: أياكس أمستردام عام 1995، وريال مدريد عام 1998، وإيه سي ميلان في عامي 2003 و2007.