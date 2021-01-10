شاهد.. ريال مدريد يتعثر وبرشلونة يقترب من صدارة الدوري الإسباني

فشل ريال مدريد في انتزاع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أوساسونا السبت في الجولة 18 من الدوري، والتي شهدت أيضا فوز برشلونة على غرناطة 4-صفر وإشبيلية على ريال سوسيداد 3-2.

وأثرت أرضية الملعب على أداء لاعبي مدريد وأوساسونا، ولم يكن هناك العديد من الفرص الخطيرة على المرميين، بسبب الأجواء الباردة والثلوج التي غطت أجزاء كبيرة من الملعب.

#الدوري_الإسباني ريال مدريد يتعثر بالتعادل ويفقد فرصة الصدارة المؤقتة 🎞️ شاهد ملخص وأحداث المباراة 👇 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 9, 2021

ورفع الريال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أتلتيكو مدريد، بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز 19.

وفي المباراة الثانية، قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على مضيفه غرناطة 4-صفر. وتقدم برشلونة بهدف سجله أنطوان غريزمان في الدقيقة 12، ثم سجل ميسي هدفين في الدقيقتين 35 و42، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-صفر.

ملخص رباعية "برشلونة" في مرمى "غرناطة" في مباراة تألق "ميسي" و "غريزمان"📺🍿 #GranadaBarça 0-4 pic.twitter.com/jaCiGOkfwJ — LaLiga (@LaLigaArab) January 9, 2021

وفي الشوط الثاني، سجل غريزمان الهدف الثاني له والرابع لبرشلونة في الدقيقة 63، كما شهد هذا الشوط طرد خيسوس فاييخو لاعب غرناطة في الدقيقة 78.

وبالهدفين اللذين سجلهما ميسي، تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 11 هدفا، بفارق هدف واحد أمام جيرارد مورينو لاعب فياريال.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع.