تصريحاتهما لا تتوافق مع موقف ريال مدريد.. زيدان وكورتوا غاضبان بسبب مواجهة أوساسونا تحت الثلوج

استشاط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد غضبا بعد تعادل فريقه سلبيا مع أوساسونا صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت، بسبب تساقط الثلوج على أرضية الملعب، وانضم إليه في الاعتراض حارس مرماه تيبو كورتوا.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن تصريحات زيدان وكورتوا لا تتوافق مع موقف ناديهما، حيث لم يطلب ريال مدريد رسميًّا تأجيل المباراة، مؤكدة أن النادي كان بإمكانه مخاطبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتأجيل المباراة، لكنه لم يفعل لأنه يعلم أن التأجيل سيجعل جدول مباريات الفريق مزدحما جدا.

وتعطلت رحلة طيران ريال مدريد 4 ساعات بسبب عاصفة ثلجية، واضطر النادي إلى السفر بشكل مبكر يوما واحدا عن الموعد المخطط، واستمرت معاناة الفريق مع تساقط الثلوج خلال اللقاء، ولم يسدد الفريق أي كرة على المرمى طوال الشوط الأول.

وقال زيدان غاضبا للصحفيين "هذه لم تكن مباراة كرة القدم، وكان يجب تأجيلها؛ واجهنا صعوبات في الظروف والرحلة، وفعلنا ما نستطيع فعله داخل الملعب، لكن شعورنا الآن أنها لم تكن مباراة مناسبة".

وبهذا التعادل، أهدر ريال مدريد فرصة تصدر الدوري على حساب أتلتيكو مدريد، الذي تأجلت مباراته أمام أتلتيك بيلباو بسبب عاصفة ثلجية.

وشعر زيدان بأن معاملة الفرق لم تكن عادلة، خاصة منذ اضطرار ناديه إلى قطع رحلة صعبة لخوض المباراة.

وقال "هذا بات من الماضي، والآن لا نعرف ماذا سنفعل أو متى سنعود، تتعلق أكبر مشاكلي بالمباراة، الظروف لم تكن مناسبة، أعرف أنني أكرر كلماتي لكن هذه هي الحال".

وانضم كورتوا لقائمة منتقدي رابطة الدوري الإسباني بسبب عدم تأجيلها مباراة النادي الملكي على ملعب أوساسونا رغم العاصفة الثلجية التي تعرضت لها البلاد.

وقال كورتوا في تصريحات لشبكة "موفيستار" (Movistar) التلفزيونية الإسبانية "لا بد لي أن أقدم الشكر إلى فريق أوساسونا على ما بذلوه من جهد لتهيئة أرض الملعب، لكن اللوم يقع على من اتخذوا قرار إقامة المباراة".

وأضاف "هم (الرابطة) كانوا يعرفون قبل مدة طويلة أن هذا سيحدث، لكنهم جعلونا نسافر بالطائرة رغم تجمد المدرج".

وبسبب قسوة الأحوال الجوية لم يتمكن ريال مدريد من العودة إلى العاصمة بعد المباراة كالمعتاد، وأمضى الفريق الليلة في بامبلونا.

وسيلتقي ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية أتلتيك بيلباو في مالقا الخميس المقبل.

وقال كورتوا "وصلنا إلى الملعب في وقت كانت الثلوج تغطي الطرق. لا بد أن تكون سلامة الناس على رأس الأولويات".

وأضاف "نفذنا المطلوب منا لأننا كنا نعرف أنه إن لم نحضر (إلى بامبلونا) فربما نخسر النقاط، لكن المطلوب منهم كان النظر إلى ما يحدث على الطرق. نحن أيضا لدينا عائلات ولسنا مجرد عرائس يمكنها الأداء في كل وقت".