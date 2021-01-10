البث الحي
كرة قدم

تصريحاتهما لا تتوافق مع موقف ريال مدريد.. زيدان وكورتوا غاضبان بسبب مواجهة أوساسونا تحت الثلوج

نتيجة المباراة تظهر على انفعالات بنزيمة والثلوج تتساقط في الملعب (رويترز)
نتيجة المباراة تظهر على انفعالات بنزيمة والثلوج تتساقط في الملعب (رويترز)
10/1/2021

استشاط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد غضبا بعد تعادل فريقه سلبيا مع أوساسونا صاحب المركز قبل الأخير في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت، بسبب تساقط الثلوج على أرضية الملعب، وانضم إليه في الاعتراض حارس مرماه تيبو كورتوا.

وقالت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية إن تصريحات زيدان وكورتوا لا تتوافق مع موقف ناديهما، حيث لم يطلب ريال مدريد رسميًّا تأجيل المباراة، مؤكدة أن النادي كان بإمكانه مخاطبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتأجيل المباراة، لكنه لم يفعل لأنه يعلم أن التأجيل سيجعل جدول مباريات الفريق مزدحما جدا.

وتعطلت رحلة طيران ريال مدريد 4 ساعات بسبب عاصفة ثلجية، واضطر النادي إلى السفر بشكل مبكر يوما واحدا عن الموعد المخطط، واستمرت معاناة الفريق مع تساقط الثلوج خلال اللقاء، ولم يسدد الفريق أي كرة على المرمى طوال الشوط الأول.

وقال زيدان غاضبا للصحفيين "هذه لم تكن مباراة كرة القدم، وكان يجب تأجيلها؛ واجهنا صعوبات في الظروف والرحلة، وفعلنا ما نستطيع فعله داخل الملعب، لكن شعورنا الآن أنها لم تكن مباراة مناسبة".

وبهذا التعادل، أهدر ريال مدريد فرصة تصدر الدوري على حساب أتلتيكو مدريد، الذي تأجلت مباراته أمام أتلتيك بيلباو بسبب عاصفة ثلجية.

وشعر زيدان بأن معاملة الفرق لم تكن عادلة، خاصة منذ اضطرار ناديه إلى قطع رحلة صعبة لخوض المباراة.

وقال "هذا بات من الماضي، والآن لا نعرف ماذا سنفعل أو متى سنعود، تتعلق أكبر مشاكلي بالمباراة، الظروف لم تكن مناسبة، أعرف أنني أكرر كلماتي لكن هذه هي الحال".

وانضم كورتوا لقائمة منتقدي رابطة الدوري الإسباني بسبب عدم تأجيلها مباراة النادي الملكي على ملعب أوساسونا رغم العاصفة الثلجية التي تعرضت لها البلاد.

وقال كورتوا في تصريحات لشبكة "موفيستار" (Movistar) التلفزيونية الإسبانية "لا بد لي أن أقدم الشكر إلى فريق أوساسونا على ما بذلوه من جهد لتهيئة أرض الملعب، لكن اللوم يقع على من اتخذوا قرار إقامة المباراة".

وأضاف "هم (الرابطة) كانوا يعرفون قبل مدة طويلة أن هذا سيحدث، لكنهم جعلونا نسافر بالطائرة رغم تجمد المدرج".

وبسبب قسوة الأحوال الجوية لم يتمكن ريال مدريد من العودة إلى العاصمة بعد المباراة كالمعتاد، وأمضى الفريق الليلة في بامبلونا.

وسيلتقي ريال مدريد في كأس السوبر الإسبانية أتلتيك بيلباو في مالقا الخميس المقبل.

وقال كورتوا "وصلنا إلى الملعب في وقت كانت الثلوج تغطي الطرق. لا بد أن تكون سلامة الناس على رأس الأولويات".

وأضاف "نفذنا المطلوب منا لأننا كنا نعرف أنه إن لم نحضر (إلى بامبلونا) فربما نخسر النقاط، لكن المطلوب منهم كان النظر إلى ما يحدث على الطرق. نحن أيضا لدينا عائلات ولسنا مجرد عرائس يمكنها الأداء في كل وقت".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من كرة قدم

رغم أزمة كورونا.. ريال مدريد يحقق أكبر الإيرادات بين أندية الصفوة

ريال مدريد جمع 681.2 مليون يورو خلال موسم 2019-2020 (الأناضول)

شاهد.. رونالدو يعادل الرقم القياسي لهداف العالم بفوز يوفنتوس على ساسولو بالدوري الإيطالي

رونالدو يسجل الهدف الثالث ليوفنتوس وسط محاولات يائسة من الدفاع لإنقاذ مرماه (رويترز)

ريال مدريد عالق في بامبلونا.. وينتقد رابطة الليغا لسماحها بإقامة مباراة أوساسونا

تعددت خسائر ريال مدريد بسبب مباراة أوساسونا (رويترز)

فيروس كورونا يصيب لاعبا للمرة الثانية.. خبر محزن لأندية البوندسليغا

فيرنانديز يسجل هدفا لماينز في مرمى فيردر بريمين بالبوندسليغا (رويترز)
الأكثر قراءة

النواب يصوتون اليوم لدعوة بنس لعزله.. ترامب يتجاهل الضغوط وينوي زيارة الحدود وتفاصيل جديدة عن اقتحام الكونغرس

بنس لا يستبعد اللجوء إلى التعديل الـ25 للدستور لعزل ترامب بحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن" (الأوروبية)

لماذا تصنف فنلندا أسعد مكان على وجه الأرض؟

تم تصنيف فنلندا كأكثر الدول أمانا في العالم (بيكساباي)

كم دقيقة تحتاج المعدة لهضم بيضة؟

(شترستوك)

ذكرى تفويض الكونغرس بشن الحرب.. هكذا استغلت أميركا الحسابات الخاطئة لصدام ودمرت العراق

التحالف استخدم أكثر من 60 ألف طن من القنابل في حربه على العراق عام 1991 (أسوشيتد برس)