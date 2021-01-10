بالفيديو.. روما يتعادل مع إنتر لصالح المتصدر ميلان

نزل النجم الفرنسي كيليان مبابي من قمة قائمة أغلى لاعبي كرة القدم بالعالم بعد نحو عامين تربع عليها، كما أطاحت القائمة -التي شهدت تقلبات وتغييرات جذرية- بالنجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعيدا.
تعادل فريق روما مع ضيفه إنتر ميلان 2-2 اليوم الأحد في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليعرقل مسيرة إنتر في محاولاته للحاق بميلان المتصدر.
وتقدم روما بهدف سجله لورينزو بيليجريني في الدقيقة 17، وتعادل إنتر ميلان بهدف سجله ميلان سكرينيار في الدقيقة 56.
شنوة هذا يا حكيمي 😲🚀#beINSerieA pic.twitter.com/OAiQvidid0
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 10, 2021
وأضاف أشرف حكيمي الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 63، لكن روما أدرك التعادل بهدف سجله جيانلوكا مانشيني في الدقيقة 86.
التعادل عرقل مسيرة إنتر نحو تقليص الفارق مع ميلان المتصدر برصيد 40 نقطة، حيث أصبح رصيد إنتر 37 نقطة في المركز الثاني، يليه روما الذي رفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث.