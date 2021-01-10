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ليفاندوفسكي يواصل حصد الألقاب الفردية بتتويج جديد

ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيله الهدف الأول بمرمى مونشنغلادباخ (رويترز)
ليفاندوفسكي يحتفل بتسجيله الهدف الأول بمرمى مونشنغلادباخ (رويترز)
10/1/2021

استهل روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم العام الجاري بتتويج جديد، حيث توج بجائزة أفضل شخصية رياضية في بولندا لعام 2020.

وتفوق ليفاندوفسكي على إيجا شيانتيك المتوجة بلقب النسخة الماضية من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

وحصل ليفاندوفسكي للمرة الثانية على الجائزة، التي تتم من خلال تصويت صحيفة "برزيجلاد سبورتوي" الأوسع انتشارا في بولندا.

وجاء فوز ليفاندوفسكي بالجائزة بعد مسيرة مذهلة له في 2020، حيث نال جائزة أفضل لاعب في العالم، بجانب جائزة أفضل لاعب في أوروبا.

وفي الموسم الماضي نال ليفاندوفسكي (32 عاما) لقب هداف البوندسليغا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، ليقود بايرن لحصد الثلاثية، قبل الفوز بلقب كأس السوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي.

وجاء كاميل ستوتش في المركز الثالث، بعد أن حقق اليوم الأحد لقبه 39 في كأس العالم للتزلج.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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