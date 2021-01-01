منهم ميسي.. 30 نجما يحق لهم التفاوض مع أي فريق بداية من اليوم

مع بداية العام الجديد 2021، نستعرض أبرز 30 لاعب كرة قدم في أوروبا يحق لهم التفاوض مع أي فريق، حيث سيصبحون جميعا أحرارا بانتهاء عقودهم مع أنديتهم الصيف القادم، ومن أبرزهم قائد برشلونة ليونيل ميسي.

وتنص لوائح الانتقالات على أن اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران 2021 ولم يجددوها بعد مع أنديتهم؛ يمكنهم التفاوض بحرية مع أي فريق منذ بداية العام.

ورصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية 30 لاعبا تنتهي عقودهم في أوروبا الصيف القادم، وهم كالتالي:

ليونيل ميسي (برشلونة)

ديفيد ألابا (بايرن ميونيخ)

سيرجيو راموس (ريال مدريد)

ممفيس ديباي (أولمبيك ليون)

جورجينيو فينالدوم (ليفربول)

سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)

هاكان كالهانوغلو (ميلان)

جانلويغي دوناروما (ميلان)

أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)

فلوريان ثوفين (أولمبيك مرسيليا)

جوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان)

أركاديوس ميليك (نابولي)

هنريخ مخيتاريان (روما)

ريكوي بويغ (برشلونة)

إريك غارسيا (مانشستر سيتي)

أوتافيو أوتافيو (بورتو)

خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)

السيد هيساج (نابولي)

فابيان شير (نيوكاسل)

جيروم بواتينغ (بايرن ميونيخ)

إدينسون كافاني (مانشستر يونايتد)

شكودران مصطفي (أرسنال)

إبراهيموفيتش (ميلان)

مسعود أوزيل (أرسنال)

خافي مارتينيز (بايرن ميونيخ)

خوان ماتا (مانشستر يونايتد)

لوكاس فاسكيز (ريال مدريد)

جيسي لينغارد (مانشستر يونايتد)

كريستيان بنتيكي (كريستال بالاس)

سامي خضيرة (يوفنتوس).