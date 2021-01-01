كلمة واحدة تكلفه 136 ألف دولار والإيقاف 3 مباريات.. كافاني يعترض على تفسيرها ويتقبل العقوبة

تقبل إدينسون كافاني عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات التي فرضها عليه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب إساءة عنصرية، وقال إنه يشعر بالارتياح الآن رغم أنه لا يوافق على تفسير الاتحاد للكلمة التي استخدمها وعوقب بسببها أيضا بغرامة قيمتها 100 ألف جنيه إسترليني (136 ألف دولار).

واستخدم مهاجم أوروغواي البالغ عمره 33 عاما كلمة "زنجي" في تعليق على إنستغرام بعد الفوز 3-2 على ساوثهامبتون في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبل أن يعتذر عن الواقعة.

وقال كافاني بعد ذلك إن الكلمة كانت تعبيرا عن المودة تجاه صديق.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان أمس الخميس إن "التعليق الذي ظهر على حساب مهاجم مانشستر يونايتد كان مهينا ومسيئا وغير لائق ويضر بسمعة اللعبة ويخالف لوائح الاتحاد الإنجليزي".

وقال يونايتد إن لاعبه قرر عدم الطعن على الاتهام احتراما للاتحاد ومكافحة العنصرية في كرة القدم وإنه اعتذر بناء على ذلك.

وقال كافاني عبر إنستغرام "لا أريد الخوض طويلا في هذا الموقف غير المريح.. أود إبلاغكم أنني قبلت العقوبة.. رغم أنني لا أتفق مع وجهة النظر. أعتذر عن أي إساءة ربما سببتها الكلمة التي كانت تعبيرا عن المودة تجاه صديق".

وأضاف كافاني "كل التقدير لرسائل الدعم والمودة الكثيرة التي وصلتني. أشعر بالارتياح الآن".

وبسبب العقوبة سيغيب كافاني عن مباراة مانشستر يونايتد في الدوري أمام أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وعن مواجهة الفريق في الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام مانشستر سيتي ومباراة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد.