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مان يونايتد عرض 90 مليون يورو ودورتموند يريد 120.. صفقة انتقال سانشو تتعقد

سانشو ومان يونايتد اتفقا على البنود الشخصية في العقد منذ شهرين (رويترز)
سانشو ومان يونايتد اتفقا على البنود الشخصية في العقد منذ شهرين (رويترز)
30/9/2020

تحدثت تقارير إعلامية بريطانية أن صفقة انتقال الإنجليزي جادون سانشو، من دورتموند إلى مانشستر يونايتد، توقفت عند محطة الخلاف على قيمة الصفقة بين الناديين، على الرغم من أن اللاعب والنادي الإنجليزي اتفقا منذ شهرين على تفاصيل الراتب والبنود الشخصية في العقد.

فالنادي الألماني يريد 120 مليون يورو مقابل استغنائه عن النجم الشاب، فيما دفع "المانيو" 90 مليون يورو في آخر عرض قدمه الأخير لـ"أسود الفستيفال" الذي رفضه الأخير سريعا.

وعلى ما يبدو، فإن دورتموند يريد إبقاء سانشو (20 عاما) في "سيغنال إيدونا بارك" موسما إضافيا.

وبات المان يونايتد، يعتقد أن الصفقة لن تتم وعليه البحث عن خيارات أخرى كالفرنسي عثمان ديمبلي (23 عاما) لاعب البرسا الذي يريده على سبيل الإعارة، لكن البرسا يأمل في بيعه. وتقول مصادر في الفريق الكتالوني إن النادي لن يعيره، ويريد نحو 70 مليون يورو لبيعه.

ولكن المشكلة أن ديمبلي نفسه لا يريد مغادرة البرسا في هذا الميركاتو، ورفض عرضين سابقين من ليفربول ويوفنتوس، وحتى المان يونايتد حاول التواصل معه قبل أشهر لكن جوابه كان دائما الرفض، وفي حال أصر فريق "الشياطين الحمر" على التعاقد مع اللاعب فعليه إقناعه لأن البرسا منفتح على المفاوضات، ويريد المال للتعاقد مع لاعبين جدد.

ويأمل البرسا في أن يبدل ديمبلي رأيه ويرحل عن الفريق، حتى يستطيع التعاقد مع الهولندي مميفس ديباي الذي يعد الهدف الأول للمدرب رونالد كومان.

 

المصدر : مواقع إلكترونية

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