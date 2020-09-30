مانشستر يونايتد وسيتي يتأهلان لربع نهائي كأس الرابطة وفريق مغمور يحرج نيوكاسل

قطع مانشستر سيتي خطوة جديدة على طريق الدفاع عن لقبه في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بفوزه 3-صفر على مضيفه بيرنلي اليوم الأربعاء في الدور ثمن النهائي للبطولة، والذي شهد اليوم أيضا فوز مانشستر يونايتد بنفس النتيجة على برايتون، ونيوكاسل على مضيفه نيوبورت كاونتي بركلات الترجيح.

وشق مانشستر سيتي طريقه بجدارة إلى ربع النهائي للبطولة بفضل الثلاثية التي أحرزها رحيم ستيرلنغ في الدقيقتين 35 و49 وفيران توريس في الدقيقة 65 .

فيما سجل ثلاثية مانشستر يونايتد في مرمى برايتون، سكوت مكتوميناي وخوان ماتا وبول بوغبا في الدقائق 44 و73 و80 من المباراة.

وأفلت نيوكاسل من كمين مضيفه نيوبورت كاونتي وتأهل لربع النهائي في البطولة بالفوز على نيوبورت 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في ثمن النهائي.

وتأهل نيوكاسل بصعوبة وعن طريق ركلات الترجيح بعدما كان على بعد دقائق قليلة من توديع البطولة.

وتقدم نيوبورت، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، بهدف مبكر للغاية سجله تريستان أبراهام في الدقيقة الخامسة وتأخر رد نيوكاسل حتى الدقيقة 87 عن طريق جونجو شيلفي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقاء والتأهل لصالح نيوكاسل.