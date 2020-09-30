بالفيديو.. لوكاكو وحكيمي يقودان إنتر ميلان لفوز كبير بالدوري الإيطالي

سجل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين وأحرز زميله المغربي أشرف حكيمي هدفا وصنع آخر، ليقودا فريقهما إنتر ميلان لفوز كبير 5-2 على مضيفه بينفينتو اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم إنتر المباراة تماما في شوطها الأول من خلال 4 أهداف سجلها لوكاكو في الدقيقتين الأولى و28، وروبرتو جاليارديني وحكيمي في الدقيقتين 25 و42، مقابل هدف وحيد لبينفينتو سجله جيانلوكا كابراري في الدقيقة 34.

Benevento 0-1 Inter (Lukaku) assist Na wo o Hakimi and what a ball by Kolarov pic.twitter.com/W6ZmOyXUaO — Tolu Adebayo | Social Media Manager | Mega Tolu (@megatolu) September 30, 2020

ويعد هذا الهدف هو الأول لحكيمي بقميص إنتر، منذ انتقاله نهاية الموسم الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني.

Gol perdana Hakimi untuk Inter menit 42.#BeneventoInter #forzainter pic.twitter.com/tVGX4YZv7G — Pake Masker Jaga Jarak سوغيطا (@pakepeci) September 30, 2020

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء إنتر بشكل ملحوظ ولكن البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز منح الفريق الهدف الخامس في الدقيقة 71، قبل أن يحرز كابراري الهدف الثاني له ولبينفينتو في الدقيقة 76.

وقفز إنتر للمركز الثاني رافعا رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأمام فيرونا وميلان، بينما تجمد رصيد بينفينتو عند 3 نقاط.