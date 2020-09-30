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بالفيديو.. لوكاكو وحكيمي يقودان إنتر ميلان لفوز كبير بالدوري الإيطالي

حكيمي يحتفل بالهدف الذي سجله لإنتر (رويترز)
حكيمي يحتفل بالهدف الذي سجله لإنتر (رويترز)
30/9/2020

سجل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين وأحرز زميله المغربي أشرف حكيمي هدفا وصنع آخر، ليقودا فريقهما إنتر ميلان لفوز كبير 5-2 على مضيفه بينفينتو اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم إنتر المباراة تماما في شوطها الأول من خلال 4 أهداف سجلها لوكاكو في الدقيقتين الأولى و28، وروبرتو جاليارديني وحكيمي في الدقيقتين 25 و42، مقابل هدف وحيد لبينفينتو سجله جيانلوكا كابراري في الدقيقة 34.

ويعد هذا الهدف هو الأول لحكيمي بقميص إنتر، منذ انتقاله نهاية الموسم الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي الشوط الثاني، تراجع أداء إنتر بشكل ملحوظ ولكن البديل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز منح الفريق الهدف الخامس في الدقيقة 71، قبل أن يحرز كابراري الهدف الثاني له ولبينفينتو في الدقيقة 76.

وقفز إنتر للمركز الثاني رافعا رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأمام فيرونا وميلان، بينما تجمد رصيد بينفينتو عند 3 نقاط.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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