بالفيديو.. لوكاكو وحكيمي يقودان إنتر ميلان لفوز كبير بالدوري الإيطالي

سجل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو هدفين وأحرز زميله المغربي أشرف حكيمي هدفا وصنع آخر، ليقودا فريقهما إنتر ميلان لفوز كبير 5-2 على مضيفه بينفينتو اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم إنتر المباراة تماما في شوطها الأول من خلال 4 أهداف سجلها لوكاكو في الدقيقتين الأولى و28، وروبرتو جاليارديني وحكيمي في الدقيقتين 25 و42، مقابل هدف وحيد لبينفينتو سجله جيانلوكا كابراري في الدقيقة 34.

