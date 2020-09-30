كومان: لن أعيش حياة هادئة بعد تصريحات ميسي وديمبلي لم يعد أساسيا بسبب تألق فاتي

أكد مدرب برشلونة رونالد كومان، أن مكان عثمان ديمبلي في التشكيلة الأساسية للفريق لم يعد محجوزا بسبب تألق النجم الواعد أنسو فاتي، كما علق على تصريحات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأخيرة.

وربطت تكهنات ديمبلي باحتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد ضمن أندية أخرى، حيث تنتهي فترة الانتقالات الحالية في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى برشلونة مقابل 105 ملايين يورو (123 مليون دولار) في 2017، لكنه شارك حتى الآن أساسيا في 35 مباراة فقط في الدوري الإسباني بسبب الإصابات المتتالية، وخضع لجراحتين لعلاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال كومان في مؤتمر صحفي، قبل مواجهة سيلتا فيغو في الدوري غدا الخميس، إن ديمبلي يجب عليه أن يقاتل وإن الكرة في ملعب النادي واللاعب للاستمرار في برشلونة.

وأضاف "طالما يرتبط (ديمبلي) معنا بعقد فإنني سأضعه دائما ضمن خططي، لم يشارك أساسيا في المباراة الأولى نظرا لوجود لاعبين آخرين ويتعين عليه أن ينتظر دوره للعب، لكنه شارك في الشوط الثاني، تطور بدنيا مؤخرا وتدرب بقوة ليظهر لي قدراته للاعتماد عليه".

وفي تعليقه على تصريحات ميسي الأخيرة التي اعتذر فيها لجماهير الفريق، قال المدرب الهولندي "لا أعتقد أنني سأعيش حياة هادئة بعد تصريحاته (ميسي)، والإيجابي أن القائد يريد وحدة الفريق".

وأضاف كومان "يفترض أن نجد أفضل فريق لميسي، حتى يتألق ويقدم أفضل مستوياته، وحتى يكون سعيدا يجب الفوز في المباريات".

وسحق برشلونة منافسه فياريال 4-صفر، في مستهل مشواره بالدوري هذا الموسم يوم الأحد الماضي، وسجل الشاب الإسباني الواعد فاتي هدفين بعد انضمامه لميسي وأنطوان غريزمان في الهجوم.