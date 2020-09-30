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شاهد.. مدافع توتنهام ترك المباراة ولبى نداء الطبيعة

داير ترك المباراة فجأة وذهب للحمام (غيتي)
داير ترك المباراة فجأة وذهب للحمام (غيتي)
30/9/2020

خطف خروج إيريك داير لاعب توتنهام فجأة من الملعب للذهاب إلى دورة المياه، وأيضا مطاردة المدرب جوزيه مورينيو له في النفق المؤدي لغرف اللاعبين الأضواء، وذلك خلال الفوز على تشلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وكان توتنهام متأخرا بهدف نظيف قبل 15 دقيقة من النهاية عندما ركض داير بسرعة خارج الملعب وتوجه إلى دورة المياه، وسار خلفه مورينيو غاضبا، في ظل اللعب بـ10 لاعبين في الدور الرابع للمسابقة.

وعاد مورينيو سريعا إلى الملعب، قبل أن يعود داير بعدها بقليل، وساعد توتنهام على التعادل 1-1 عن طريق إيريك لاميلا، وقبل اللجوء إلى ركلات الترجيح في وقت لاحق.

وتفوق توتنهام 5-4، وسجل داير الركلة الأولى بنجاح.

وقال داير "جوزيه لم يكن سعيدا، لكن لم يكن بوسعي أن أفعل أي شيء، هذا نداء الطبيعة".

وأضاف "عرفت أنه جاءت فرصة (لتشلسي) خلال وجودي خارج الملعب، لكن من الرائع أن المنافس لم يسجل".

ودافع مورينيو مدرب تشلسي السابق عن قراره بالركض خلف داير في النفق، لكنه أشاد باللاعب الإنجليزي الدولي بسبب أدائه، والذي جاء عقب يومين من خوض 90 دقيقة في التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو عن ذهاب داير إلى دورة المياه "كان يجب أن يذهب، لم يكن هناك أي بديل".

وأضاف "ربما يكون الأمر طبيعيا بعدما تفقد الكثير من المياه، وهو ما حدث في هذه الحالة، وكان يجب أن أضع الضغط عليه للعودة، لكنه يعد مثالا رائعا للجميع".

وسيكون الآن بوسع داير أن يحتفل بعدما تسبب في جدل كبير أمام نيوكاسل عندما لمست الكرة يده بشكل غير متعمد واحتسبت ركلة جزاء في الثواني الأخيرة حرمت توتنهام من النقاط الثلاث الأحد الماضي.

المصدر : وكالات

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