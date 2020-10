شاهد.. مدافع توتنهام ترك المباراة ولبى نداء الطبيعة

خطف خروج إيريك داير لاعب توتنهام فجأة من الملعب للذهاب إلى دورة المياه، وأيضا مطاردة المدرب جوزيه مورينيو له في النفق المؤدي لغرف اللاعبين الأضواء، وذلك خلال الفوز على تشلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وكان توتنهام متأخرا بهدف نظيف قبل 15 دقيقة من النهاية عندما ركض داير بسرعة خارج الملعب وتوجه إلى دورة المياه، وسار خلفه مورينيو غاضبا، في ظل اللعب بـ10 لاعبين في الدور الرابع للمسابقة.

Interesting see @ericdier shitstituting himself yesterday. #Poogate pic.twitter.com/ui0JnstRQE

وعاد مورينيو سريعا إلى الملعب، قبل أن يعود داير بعدها بقليل، وساعد توتنهام على التعادل 1-1 عن طريق إيريك لاميلا، وقبل اللجوء إلى ركلات الترجيح في وقت لاحق.

وتفوق توتنهام 5-4، وسجل داير الركلة الأولى بنجاح.

وقال داير "جوزيه لم يكن سعيدا، لكن لم يكن بوسعي أن أفعل أي شيء، هذا نداء الطبيعة".

وأضاف "عرفت أنه جاءت فرصة (لتشلسي) خلال وجودي خارج الملعب، لكن من الرائع أن المنافس لم يسجل".

ودافع مورينيو مدرب تشلسي السابق عن قراره بالركض خلف داير في النفق، لكنه أشاد باللاعب الإنجليزي الدولي بسبب أدائه، والذي جاء عقب يومين من خوض 90 دقيقة في التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match 🚽

So he ran after him! 🤣#RoyalSports

🎥 @DAZN_CA pic.twitter.com/ie9ROKCPYR

— AllRoundSports (@SilverSportsGh_) September 30, 2020