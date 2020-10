بالفيديو- سواريز أهدر فرصة الفوز.. أتلتيكو مدريد يسقط في فخ التعادل مع هويسكا

سقط أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه هويسكا اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفشل أتلتيكو في التغلب على هويسكا الصاعد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين وتتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ورفع هويسكا رصيده إلى 3 نقاط من التعادل في ٣ مباريات مقابل هزيمة واحدة في المباريات الأربع التي خاضها هذا الموسم.

ورغم تألق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز وتسجيله هدفين خلال 20 دقيقة فقط شارك فيها بديلا في المباراة الأولى له مع أتلتيكو أمام غرناطة، فإنه فشل طوال 62 دقيقة في هز شباك هويسكا رغم أنه أتيحت له فرصة سهلة لتسجيل هدف الفوز، ليتم تبديله ويدخل مكانه دييغو كوستا الذي لم يتمكن من التسجيل أيضا.

