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بعد اتهامه إدارة البرسا بطرد سواريز.. ميسي يبرر كلامه القاسي

سواريز: الكثير من الأمور جرحتني في الأسابيع الأخيرة (مواقع التواصل)
سواريز: الكثير من الأمور جرحتني في الأسابيع الأخيرة (مواقع التواصل)
30/9/2020

سيطرت المشاعر الحزينة وفقدان الصديق على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ودفعته للجوء إلى حسابه في إنستغرام لكتابة وداع مؤثر للأوروغوياني لويس سواريز الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد، لكن المنشور كان عالي السقف ووصل حد اتهام إدارة البرسا بطرد "البيستوليرو".

فالبولغا الذي تربطه علاقة صداقة عائلية بسواريز أكد -في مقابلة مع صحيفة سبورت (SPORT) الكتالونية- أن هناك "الكثير من الأمور التي جرحته في الأسابيع الأخيرة" ولهذا خرج عن طوره في وداع سواريز.

وكان ميسي كتب قبل أيام عبر حسابه في إنستغرام "دخلت اليوم غرفة الملابس وقد فقدت شيئا ثمينا، سيكون من الصعب عدم الوجود معك داخل الملعب وخارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة، رفاق كثر، غداء، عشاء.. أشياء كثيرة لن تنسى أبدا".

وأضاف "سيكون من الغريب رؤيتك بقميص آخر، وأكثر من ذلك مواجهتك، كنت تستحق الخروج كما يليق بأحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، حقق أشياء مهمة كلاعب أو مع المجموعة وليس الطرد كما فعلوا، لكن في هذه المرحلة لا شيء يفاجئني".

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Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo.

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وختم ميسي رسالته بالقول "أتمنى لك كل التوفيق في هذا التحدي الجديد، أحبك كثيرا، أراك قريبا يا صديقي".

وعكست الرسالة مشاعر الصداقة التي تربط ميسي وسواريز، وعدم رضا قائد برشلونة عن طريقة التعامل مع الهداف الأوروغوياني ودفعه للرحيل من الباب الضيق.

ويبدو أن ميسي عاد وراجع حساباته، ووجد أن منشوره كان قاسيا، وأقر بأن أفعاله وكلماته قسمت جماهير الفريق بين رافض وموافق عليها، لكنه كان يحتاج للتعبير عن عدم رضاه من رؤية زميل له في الفريق يباع.

وقال للصحيفة الكتالونية "كتبت ما شعرت به في تلك اللحظة القاسية، أعتقد أن بعض الناس كانوا يعتقدون أنه علي الصمت وترك الأمور تسير بشكل طبيعي كما كنت أفعل في مناسبات سابقة، لكن الكثير من الأمور جرحتني في الأسابيع الماضية وكان علي التعبير عن هذا".

وكان برشلونة خرج من دوري أبطال أوروبا بطريقة مهينة للموسم الثالث تواليا، آخرها بخسارة مهينة 2-8 أمام بايرن ميونيخ، لكن ميسي -الذي تبقى له موسم واحد في عقده مع البلوغرانا- أكد التزامه الكامل بتقديم كل ما لديه للنادي، وأن كل ما مر به في الفترة السابقة لن يؤثر على رغبته في الفوز وتحقيق الألقاب.

وفي هذا الموضوع، لفت ميسي إلى أن "كل من يعرفني يعلم أنني لا أستطيع اللعب إلا للفوز، وإعطاء كل ما أملك فوق المستطيل الأخضر، هذا حصل في كامل مسيرتي ولن يتغير، التزامي بالقميص (برشلونة) والشارة (القيادة) مطلق ولا شيء يغيره".

المصدر : الصحافة الإسبانية

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