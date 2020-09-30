بسبب كورونا.. تعليق الكالتشيو يلوح في الأفق

طالبت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء -في مذكرة- رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم واتحاد الكرة باتخاذ قرار بشأن إمكانية الإعلان عن عطلة في مسابقة الدوري، عقب تسجيل زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في فريق جنوى هذا الأسبوع.

وكانت ساندرا زامبا وكيلة الوزارة قالت -في حديث إذاعي- إنه "عندما ترتفع أعداد الإصابة بشكل كبير، فلا يمكن فعل أي شيء سوى تعليق مسابقة الدوري".

وذكرت زامبا -في مذكرة الوزارة- أنه وفقا للبروتوكول الصحي فإن لا يمكن للاعبي كرة القدم الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد خوض المباريات لحين تحول نتيجة اختباراتهم لسلبية، وأن سلطات كرة القدم ستفصل في كيفية استكمال الموسم.

لكن المذكرة لم تشر إلى أحقية الحكومة في فرض تعليق مسابقة الدوري مثلما حدث عندما دخلت إيطاليا في حالة إغلاق شامل مطلع مارس/آذار الماضي.

والتقى جنوى مع مضيفه نابولي يوم الأحد الماضي، بعد يوم واحد من ظهور حالتي إصابة بكورونا في الفريق قبل تسجيل 12 حالة أخرى من خلال الاختبارات التي خضع لها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني.