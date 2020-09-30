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بالفيديو.. ماذا جاء في المشادة الكلامية بين لامبارد ومورينيو؟

مورينيو (يسار) وجه نصيحة إلى لامبارد (رويترز)
مورينيو (يسار) وجه نصيحة إلى لامبارد (رويترز)
30/9/2020

لا يغير البرتغالي جوزيه مورينيو عاداته في إثارة الجدل حوله، داخل الملعب وخارجه، فسجالاته مع الحكام وعلاقاته المتأرجحه مع لاعبيه ومشاداته مع أقرانه من المدربين لا تنتهي.

وأحدث حلقات مسلسله المتواصل منذ أكثر من 20 عاما في عالم التدريب بثت أمس الثلاثاء في مواجهة بين فريقه توتنهام وتشلسي في ثمن نهائي الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وضيف هذه الحلقة كان الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب "البلوز" واللاعب الذي لعب لسنوات تحت قيادة "السبيشل وان".

ورغم الصداقة والعلاقة الجيدة بين الرجلين فإن مورينيو دخل في مشادة كلامية -بعد دقائق من تسجيل تيمو فيرنر الهدف الأول لتشلسي- على مقاعد مع لاعبه السابق، وقال له "اللعنة عليك يا فرانك، عندما تخسر 3-0 فأنت لا تقف هنا (على خط الملعب)".

وبرر مورينيو هذا الكلام بعد نهاية المباراة التي انتهت بتأهل كتيبة مورينيو لربع نهائي المسابقة بعد الفوز على البلوز بركلات الجزاء الترجيحية "مشاعري لم تتغير تجاه لامبارد رغم سجالنا، أدين له بكل شيء منحني إياه عندما كان لاعبا، ولن أنسى هذا، مشاعري تجاهه أنه كان لاعبا رائعا وصديقا".

وتابع "الأمر الوحيد الذي أريد قوله له، نصيحة من مدرب مخضرم لقرينه الشاب والموهوب أن اللاعبين يحتاجون إلينا عندما يكون الفريق خاسرا، أما في حال الفوز فيجب ألا نكون أبطال الوقوف على الخط".

وخلص "في المباراة الأخيرة خسر فريقه بثلاثية نظيفة (أمام وست بروميتش في البريميرليغ) شعرت بالأسف تجاهه، لأنه كان جالسا على الكرسي بصمت وهدوء، لا يمكن أن أعلمه كرة القدم لأنه لاعب ممتاز، هذا رأيي: ابق واقفا على خط المرمى عندما يكون فريقك خاسرا، وحافظ على هدوئك وصمتك عندما تكون فائزا".

وكان لامبارد ساهم بشكل كبير في فوز تشلسي بلقبين في البريميرليغ عندما كان مورينيو مدربا للبلوز.

أما لامبارد فقال عن الحادثة بعد نهاية المباراة "كنا نحظى ببعض المرح على خط المرمى، أتواصل بشكل جيد مع جوزيه، وأعتقد أنه قال ذلك لي".

وتابع "تعليقي كان أن جوزيه يتكلم مع الحكام أكثر مما يوجه لاعبيه، وهذا ما حصل على خط الملعب".

وختم "أكن احترما كبيرا لجوزيه بغض النظر عن السجال بيننا، كان يشعر بالضغط في الشوط الأول، كل شي حل بعد نهاية المباراة وعادت الأمور لطبيعتها".

المصدر : الصحافة البريطانية

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