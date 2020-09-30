شاهد.. النصر السعودي يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا على حساب مواطنه الأهلي

تأهل فريق النصر السعودي للدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 2-صفر على مواطنه السعودي الأهلي بربع النهائي الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري، وقوف الفريقين قبل انطلاق المباراة دقيقة حداد على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وتقدم غونزالو مارتينيز بهدف للنصر في الدقيقة الـ13، وعزز عبد الفتاح توفيق عسيري بالهدف الثاني في الدقيقة الـ55.

وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة للنصر الذي سيطر على مجريات اللعب، وكان من الممكن أن يضاعف النتيجة.

مسلسل اهدار الفرص من النصر السعودي أمام مرمى مواطنه الاهلي عرض مستمر .. #النصر_الأهلي #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/8g8aEmlSH5 — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 30, 2020

وتستضيف قطر منافسات بطولة دوري أبطال غرب آسيا بنظام الدورة المجمعة، التي انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.