شاهد.. النصر السعودي يتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا على حساب مواطنه الأهلي

تأهل فريق النصر السعودي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مواطنه التعاون 1-صفر اليوم الأحد في الدور ثمن النهائي للبطولة في العاصمة القطرية الدوحة.
تأهل فريق النصر السعودي للدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه 2-صفر على مواطنه السعودي الأهلي بربع النهائي الذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد القطري، وقوف الفريقين قبل انطلاق المباراة دقيقة حداد على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
#مجلس_قناة_الكاس .. "دقيقة حداد" قبل انطلاق المباراة #النصر_الاهلي .. ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح pic.twitter.com/kzxJ9yAJYz
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 30, 2020
وتقدم غونزالو مارتينيز بهدف للنصر في الدقيقة الـ13، وعزز عبد الفتاح توفيق عسيري بالهدف الثاني في الدقيقة الـ55.
فيديو : أهداف المباراة : #النصر السعودي 2 – 0 #الأهلي السعودي … ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/LqaAl5bNPr
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 30, 2020
وشهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة للنصر الذي سيطر على مجريات اللعب، وكان من الممكن أن يضاعف النتيجة.
مسلسل اهدار الفرص من النصر السعودي أمام مرمى مواطنه الاهلي عرض مستمر .. #النصر_الأهلي #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/8g8aEmlSH5
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 30, 2020
وتستضيف قطر منافسات بطولة دوري أبطال غرب آسيا بنظام الدورة المجمعة، التي انطلقت في 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.
شاهد كيف يعاند الحظ عبدالرزاق حمد الله في تعزيز تقدم فريقه .. #النصر_الأهلي #دوري_أبطال_آسيا #ACL2020 pic.twitter.com/D2zHRphX26
— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 30, 2020