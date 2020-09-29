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14 إصابة كورونا بفريق إيطالي واحد

تأجلت مباراة جنوى الأحد الماضي أمام نابولي 3 ساعات لتقام في المساء (غيتي)
تأجلت مباراة جنوى الأحد الماضي أمام نابولي 3 ساعات لتقام في المساء (غيتي)
29/9/2020

أعلن نادي جنوى الإيطالي أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، التي جرت أمس الاثنين، أظهرت إصابة 12 من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بالعدوى، لينضموا إلى ماتيا بيريس ولاسه شونه بعد أن تأكدت إصابتهما بكورونا في وقت سابق.

وذكر جنوى في بيانه "النادي قام بتفعيل الإجراءات التي يوصي بها بروتوكول مكافحة كورونا كما تم إشعار السلطات".

وتأجلت مباراة جنوى أول أمس الأحد أمام نابولي 3 ساعات لتقام في المساء، ليفوز نابولي بـ6 أهداف دون رد.

وكان جنوى كشف السبت الماضي إصابة حارسه بيرين بفيروس كورونا، وفي اليوم التالي تبين إصابة لاعب الوسط الدانماركي شونه.

وذكر سامبدوريا -من جانبه- إصابة المهاجم السنغالي كيتا بالدي بالعدوى لدى وصوله إلى إيطاليا قادما من موناكو.

المصدر : وكالات

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