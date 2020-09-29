لسنا بحاجة للمزيد.. زيدان يشكو زحمة الفريق وصعوبة اختيار التشكيلة

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم إنه ليس لديه أي اهتمام بضم المزيد من اللاعبين قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية الأسبوع المقبل.

ولم يظهر ريال مدريد بشكل جيد خلال فوزه الباهت 3-2 على ريال بيتيس، عقب التعادل سلبيا في مباراته الأولى بالموسم خارج أرضه مع ريال سوسييداد، لكن المدرب الفرنسي لا يعتقد أن ضم لاعبين جدد هو

الحل لفريقه.

وقال زيدان -في مؤتمر صحفي قبل استضافة ريال بلد الوليد غدا الأربعاء- "نملك بالفعل الكثير من اللاعبين، لماذا نريد إضافة المزيد؟ من الصعب للغاية بالفعل اختيار التشكيلة، لأن جميع اللاعبين جيدون جدا، فلماذا نضيف المزيد. فترة الانتقالات مستمرة حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول، لكني سعيد للغاية بما لدي من لاعبين. هذا فريقي وبالنسبة لي هو الأفضل".

ولم يبرم النادي الملكي صفقات جديدة هذا الموسم، واكتفى باستعادة عدد من اللاعبين المعارين، كما سمح للكثير من اللاعبين بالرحيل بشكل نهائي أو عبر الإعارة، وأبرزهم خاميس رودريغيز وغاريث بيل وأشرف حكيمي وريغيلون وداني سيبايوس.

وسيخوض ريال مدريد مباراة بلد الوليد من دون لاعب الوسط الألماني توني كروس، وكذلك سيغيب كروز عن زيارة ليفانتي، لكن إيدن هازارد اقترب من العودة للمباريات.

وأثيرت تساؤلات بشأن وزن هازارد الزائد، لكن زيدان نفى ما يتردد عن سلوك غير احترافي للمهاجم البلجيكي، وأرجع عدم وجود تأثير للاعب المنتقل من تشلسي العام الماضي مقابل 100 مليون يورو، لتعرضه لإصابتين في كاحله.

وأضاف المدرب الفرنسي "لا أعتقد أنه يتصرف بعدم الاحترافية، إنه فقط يعاني من مشكلة كبيرة للغاية تزعجه منذ فترة طويلة. ما نريده هو أن لا يشعر بأي إزعاج مرة أخرى، لذلك علينا الانتظار. إنه موسم طويل وهو يريد العودة للملعب مع زملائه، لذلك يمكنه اللعب ومساعدتنا. اقترب من العودة بالفعل، يتدرب بانتظام معنا وبات قريبا من العودة للمباريات".

وبسبب أعمال التجديد في ملعب سانتياغو برنابيو، يواصل ريال مدريد خوض مبارياته على ملعب التدريب ألفريدو دي ستيفانو، حيث فاز بكافة مبارياته الست في نهاية الموسم الماضي.