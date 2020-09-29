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شاهد.. تصرف من حكم مباراة ليفربول وأرسنال يثير استغراب الجماهير

الحكم بدا أنه غير راض لضياع فرصة لأرسنال (رويترز)
الحكم بدا أنه غير راض لضياع فرصة لأرسنال (رويترز)
29/9/2020
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آخر تحديث
29/9/2020
(مكة المكرمة) 07:06 PM

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو غريبا للحكم كريغ باوسون، الذي أدار مباراة القمة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وضيفه أرسنال مساء أمس الاثنين.

وتظهر في الفيديو المتداول ردة فعل غريبة من الحكم، إذ يبدو كأنه مستاء أو متحسر لإضاعة مهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت هدفا محققا، عندما انفرد بحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر الذي تصدى لتسديدة الفرنسي ببراعة.

وعبّر مغردون عن استغرابهم من ردة فعل الحكم والحركات التي فعلها بقدمه وجسده لحظة إضاعة أرسنال الفرصة.

 

وسخر آخرون من طريقة تفاعل الحكم مع الهجمة، معتبرين أن ردة فعله جاءت بسبب وجود لاكازيت عنده في لعبة فنتازي البريميرليغ الافتراضية، ومنهم من اعتبره مشجعا للغانرز.

 

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بـ3 أهداف مقابل هدف لأرسنال، ليحصد الريدز النقاط الكاملة من المباريات الثلاث الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط.

المصدر : خدمة سند

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