شاهد.. تصرف من حكم مباراة ليفربول وأرسنال يثير استغراب الجماهير

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو غريبا للحكم كريغ باوسون، الذي أدار مباراة القمة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول وضيفه أرسنال مساء أمس الاثنين.

وتظهر في الفيديو المتداول ردة فعل غريبة من الحكم، إذ يبدو كأنه مستاء أو متحسر لإضاعة مهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت هدفا محققا، عندما انفرد بحارس مرمى ليفربول أليسون بيكر الذي تصدى لتسديدة الفرنسي ببراعة.

وعبّر مغردون عن استغرابهم من ردة فعل الحكم والحركات التي فعلها بقدمه وجسده لحظة إضاعة أرسنال الفرصة.

Even the referee wanted Laca to score😨😨😭😭😭 https://t.co/zuQlyK53Fy

وسخر آخرون من طريقة تفاعل الحكم مع الهجمة، معتبرين أن ردة فعله جاءت بسبب وجود لاكازيت عنده في لعبة فنتازي البريميرليغ الافتراضية، ومنهم من اعتبره مشجعا للغانرز.

I’m even more surprised cause he was on Liverpool’s side all game https://t.co/nUpmBQfb2G

— Daps (@dapsdapa) September 28, 2020