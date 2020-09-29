برشلونة يقترب من التخلي عن ديمبيلي من أجل تحقيق حلم كومان

يقترب نادي برشلونة من بيع مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدف تمويل صفقة طالب بها المدرب رونالد كومان.

وتوقعت صحيفة "أس" (AS) الإسبانية أن يحصل برشلونة على نحو 60 مليون يورو من بيع ديمبيلي إلى مانشستر يونايتد، الساعي لتعزيز هجومه من أجل البقاء في المنافسة على المراكز الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت الصحيفة إلى النادي الكتالوني سيخصص جزءا من تلك الأموال للتعاقد مع المهاجم الهولندي ممفيس ديباي من ليون الفرنسي.

ولم يخف كومان رغبته في التعاقد مع ديباي منذ وصوله إلى برشلونة الشهر الماضي، ويرى فيه المهاجم القادر على ترجمة أفكاره وتحقيق التكامل مع هجوم الفريق الذي يقوده ليونيل ميسي.

ومنذ وصوله إلى برشلونة في 2017 مقابل 130 مليون يورو، عانى ديمبيلي من إصابات متكررة حرمته من ترك تأثير بارز في مشواره مع النادي الكتالوني.

وسيكون خروجه من الفريق فرصة للتخلص من راتبه الكبير، ضمن خطط الإدارة لتقليص النفقات من أجل التصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا التي قلصت مداخيل النادي، خاصة مع استمرار غياب الجماهير عن المباريات.