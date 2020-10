القدم الساحرة والابتسامة الآسرة.. رونالدينيو نجم يحبه الجميع

View this post on Instagram

Amanhã tem final da @championsleague e deu saudade da final de 2006 entre @fcbarcelona x @arsenal em Paris… Quem aí lembra? Jogo muito difícil, começamos bem, gol anulado do @ludogiuly8 , mas com a expulsão do @jenslehmannofficial ficamos com 1 jogador a mais. Em seguida @solmanofficial fez um gol de bola parada e nos deixou atrás no placar no primeiro tempo, mas isso serviu para iniciarmos uma pressão forte no segundo. Depois de muita insistência o @setoo9 fez um belo gol com um passe do @thehenriklarsson e igualou o placar. Aos 81min que veio o gol que nem mesmo o @julianobelletti acreditou, e fez o Stade de France explodir e garantir o placar até sermos campeões, consagrando uma campanha belíssima durante todo o campeonato! 🤙🏾 🔵🔴 @deco_official @edmilsonoficial @carles5puyol @markvanbommel6 @giovannivbronckhorst @rafa_marquez_rm4 @andresiniesta8 @victorvaldesteam @xavi