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أيام على إغلاق الميركاتو.. أغلى الصفقات في الدوريات الخمسة الكبرى

هافيرتز أغلى صفقة في الميركاتو الصيفي حتى الآن (غيتي)
هافيرتز أغلى صفقة في الميركاتو الصيفي حتى الآن (غيتي)
29/9/2020

عشرات ملايين اليوروهات أنفقتها الفرق الأوروبية على التعاقد مع اللاعبين رغم التداعيات المالية الكبيرة لجائحة كورونا.

ولكن ما تغير في الميركاتو الصيفي الاستثنائي أنه ليس هناك لاعب وصلت صفقة انتقاله إلى 100 مليون يورو.

وخطف الدوري الإنجليزي الممتاز أغلى صفقة بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في سوق الانتقالات الصيفية التي تغلق في 5 الشهر المقبل.

– البريميرليغ:  الألماني كاي هافيرتز من بايرن ليفركوزن إلى تشلسي مقابل 80 مليون يورو.

– الدوري الإيطالي: البرازيلي أرثور ميلو من برشلونة إلى يوفنتوس مقابل 72 مليون يورو (صفقة تبادلية).

– الدوري الإسباني: البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو (صفقة تبادلية).

– الدوري الفرنسي: الأرجنتيني ماورو إيكاردي من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

– الدوري الألماني: الألماني ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ مقابل 45 مليون يورو.

المصدر : مواقع إلكترونية

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