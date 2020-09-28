ليفربول يهزم أرسنال ويحتفظ بالعلامة الكاملة

حقق نادي ليفربول ثالث فوز على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهزم أرسنال 3-1 في قمة مباريات المرحلة الثالثة من المسابقة.

دخل ليفربول بقوة إلى المباراة، وقاد الثلاثي محمد صلاح وفرمينيو وساديو ماني هجمات متكررة في محاولة لافتتاح التسجيل في وقت مبكر، ولكن الحظ ابتسم لأرسنال الذي سجل أول أهداف المباراة عن طريق ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 25.

وعاد ليفربول سريعا وسجل ثنائية حقق بها التقدم عبر ساديو ماني في الدقيقة 28 وأندرو روبرتسون في الدقيقة 34.

وتواصلت المباراة في اتجاه واحد تقريبا مع استحواذ واضح لليفربول واعتماد الضغط العالي لحرمان الخصم من الكرة، في حين اكتفى أرسنال بكرات طويلة بحثا عن هفوات دفاعية من رفاق القائد الهولندي فيرجيل فان دايك.

وأنهى ليفربول أحلام أرسنال في العودة وإدراك التعادل بتسجيل الهدف الثالث بفضل البديل دييغو جوتا في الدقيقة 88.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب بالشراكة مع إيفرتون وليستر سيتي، في حين تجمد رصيد أرسنال عند 6 نقاط.