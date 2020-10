شاهد.. فريق برتغالي يعود سيرا على الأقدام بعد خسارة في الكأس

غادر لاعبو لوزيتانيا لورازا المنافس في الدرجة الثالثة الملعب سيرا على الأقدام، عقب الخسارة في كأس البرتغال لكرة القدم، بعدما قررت إدارة النادي مغادرة حافلة الفريق من دون اللاعبين، في واقعة وصفها اتحاد اللاعبين اليوم الاثنين "بالمؤسفة".

وخسر لورازا صفر-1 في الدور الأول أمام منافسه المحلي ساو جواو دي فير أمس الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو على تويتر لاعبي الفريق يسيرون في طريق العودة إلى المقر التدريبي للنادي، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن ملعب المباراة.

وقال هوغو مينديز رئيس النادي لصحيفة دي نوتيسياس إن الفريق اتخذ القرار كشكل من أشكال الانتقاد الذاتي، وأوضح أنه "لم تكن هناك عقوبة".

🇵🇹 | O Lusitânia de Lourosa foi eliminado da Taça de Portugal pelo São João de Ver, e como punição, o presidente do clube, Hugo Mendes, obrigou a delegação a voltar pro CT a pé (5km, 1h): "Vocês não são dignos de viajar no ônibus do clube".pic.twitter.com/DLUOXSpIQY

