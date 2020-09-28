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شاهد.. فريق برتغالي يعود سيرا على الأقدام بعد خسارة في الكأس

رئيس الفريق اعتبر الحادث عقوبة ذاتية (رويترز)
رئيس الفريق اعتبر الحادث عقوبة ذاتية (رويترز)
28/9/2020
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آخر تحديث
28/9/2020
(مكة المكرمة) 09:18 PM

غادر لاعبو لوزيتانيا لورازا المنافس في الدرجة الثالثة الملعب سيرا على الأقدام، عقب الخسارة في كأس البرتغال لكرة القدم، بعدما قررت إدارة النادي مغادرة حافلة الفريق من دون اللاعبين، في واقعة وصفها اتحاد اللاعبين اليوم الاثنين "بالمؤسفة".

وخسر لورازا صفر-1 في الدور الأول أمام منافسه المحلي ساو جواو دي فير أمس الأحد، وأظهرت مقاطع فيديو على تويتر لاعبي الفريق يسيرون في طريق العودة إلى المقر التدريبي للنادي، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن ملعب المباراة.

وقال هوغو مينديز رئيس النادي لصحيفة دي نوتيسياس إن الفريق اتخذ القرار كشكل من أشكال الانتقاد الذاتي، وأوضح أنه "لم تكن هناك عقوبة".

ومع ذلك، قال اتحاد اللاعبين البرتغاليين إن النادي طلب مغادرة حافلة الفريق من دون اللاعبين. وقال الاتحاد -في بيان- "لا يتوقع الاتحاد من رئيس لورازا أقل من تقديم اعتذار فوري للفريق إثر هذه الواقعة المؤسفة التي لا تشرف الكرة البرتغالية".

ويضم كأس البرتغال 165 فريقا من الأقسام الأربعة الأولى للدوري، في حين تشارك أندية دوري الأضواء من الدور الثالث.

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