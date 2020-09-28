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شاهد.. برشلونة يوجه رسالة لمن يعنيهم الأمر

كومان سجل هدف الفوز للبرسا على سامبدوريا في نهائي ويمبلي عام 1992 (رويترز)
كومان سجل هدف الفوز للبرسا على سامبدوريا في نهائي ويمبلي عام 1992 (رويترز)
28/9/2020

نشر برشلونة فيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن لقطات وصورا عن أفضل لحظات في تاريخه.

وأرفق الفريق الكتالوني الفيديو بتعليق "تاريخنا أظهر أن لا شيء قادر على تحطيمنا، فعلناها وسنفعلها".

الفيديو -الذي نشر أمس الأحد قبل أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد من الليغا والتي انتهت بفوز البلوغرانا على فياريال برباعية نظيفة- احتوى لقطات لمدرب الفريق الحالي رونالد كومان وهدفه التاريخي في ملعب ويمبلي ضد سامبدوريا عام 1992 والذي منح الفريق وقتها أول ألقابه الأوروبية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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