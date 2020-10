شاهد.. برشلونة يوجه رسالة لمن يعنيهم الأمر

نشر برشلونة فيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن لقطات وصورا عن أفضل لحظات في تاريخه.

وأرفق الفريق الكتالوني الفيديو بتعليق "تاريخنا أظهر أن لا شيء قادر على تحطيمنا، فعلناها وسنفعلها".

الفيديو -الذي نشر أمس الأحد قبل أولى مباريات الفريق في الموسم الجديد من الليغا والتي انتهت بفوز البلوغرانا على فياريال برباعية نظيفة- احتوى لقطات لمدرب الفريق الحالي رونالد كومان وهدفه التاريخي في ملعب ويمبلي ضد سامبدوريا عام 1992 والذي منح الفريق وقتها أول ألقابه الأوروبية.

Our history has shown that nothing will ever break us.

WE DID IT AND WE WILL. pic.twitter.com/qj5ekIgnl5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2020