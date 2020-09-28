رغم تألقه أمام فياريال.. لماذا حرم أنسو فاتي من جائزة أفضل لاعب؟

قدم النجم الشاب في نادي برشلونة أنسو فاتي أداء مبهرا خلال المواجهة مع فياريال أمس الأحد، وقاد الفريق للفوز برباعية في افتتاح مشوار النادي الكتالوني بالدوري الإسباني، لكن ذلك لم يشفع له للتتويج بجائزة أفضل لاعب، فما السبب وراء ذلك؟

وسجل فاتي هدفين خلال 20 دقيقة، وكان وراء حصول فريقه على ركلة جزاء ترجمها بنجاح القائد ليونيل ميسي.

ورغم هذا الأداء المميز فإن المنظمين اختاروا جوردي ألبا أفضل لاعب في المواجهة، ولم يحصل فاتي على الجائزة، لأنها ممولة من شركة للخمور، وهو لم يبلغ 18 عاما بعد.

ويحتفل فاتي بعيد ميلاده الـ18 في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويعتبر أحد أبرز النجوم الذين تراهن عليهم إدارة النادي الكتالوني لقيادة الفريق في المستقبل.

Ansu Fati's game by numbers vs. Villarreal: 83% pass accuracy

63 touches

10 touches in the opp. box

3 take-ons completed

2 chances created

2 fouls won

2 shots

2 goals

1 penalty won 17 years old. Unreal. pic.twitter.com/jyTlm0ySOc — Squawka Football (@Squawka) September 27, 2020

وتحركت الإدارة سريعا بعد تألق اللاعب خلال الأشهر الماضية، وعدلت عقده مع الفريق ورفعت قيمة الشرط الجزائي الخاصة به إلى 400 مليون يورو.