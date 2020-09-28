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توتي يحقق أمنية لاعبة أفاقت على صوته بعد غيبوبة طويلة

الصحافة الإيطالية وصفت ما حدث مع توتي بأنه معجزة (رويترز)
الصحافة الإيطالية وصفت ما حدث مع توتي بأنه معجزة (رويترز)
28/9/2020
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آخر تحديث
28/9/2020
(مكة المكرمة) 11:59 PM

لبّى أسطورة نادي روما الإيطالي فرانشيسكو توتي دعوة عائلة اللاعبة الشابة إيلينيا ماتيلي، وزار ابنتهم التي استفاقت قبل أيام على صوت توتي بعد أشهر من دخولها في غيبوبة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) على موقع تويتر صورا من زيارة النجم الإيطالي للاعبة لاتسيو (19 عاما) وهي في المستشفى، وتحدث معها بعد إفاقتها من غيبوبة استمرت لأكثر من 9 أشهر بسبب حادث سيارة توفيت فيه صديقها.

ورغم أن الشابة إيلينيا تلعب في صفوف لاتسيو الغريم التقليدي لنادي روما، فإنها من أشد المعجبين بنادي الذئاب ونجمها المفضل هو توتي.

وكان النجم الإيطالي أرسل لإيلينيا رسالة بالفيديو لدعمها وهي في غيبوبتها، قائلا فيها "إيلينيا، لا تستسلمي، ستشفين، وكلنا معك وبجانبك".

وأفاقت الفتاة بعد سماع رسالة توتي، ووصفت الصحافة الإيطالية الحادث بالمعجزة.

المصدر : خدمة سند

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