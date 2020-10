توتي يحقق أمنية لاعبة أفاقت على صوته بعد غيبوبة طويلة

لبّى أسطورة نادي روما الإيطالي فرانشيسكو توتي دعوة عائلة اللاعبة الشابة إيلينيا ماتيلي، وزار ابنتهم التي استفاقت قبل أيام على صوت توتي بعد أشهر من دخولها في غيبوبة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) على موقع تويتر صورا من زيارة النجم الإيطالي للاعبة لاتسيو (19 عاما) وهي في المستشفى، وتحدث معها بعد إفاقتها من غيبوبة استمرت لأكثر من 9 أشهر بسبب حادث سيارة توفيت فيه صديقها.

🐺 Roma fan Ilenia Matilli was left in a coma in December by a car accident in which her friend sadly died

💛❤️ @ASRomaEN legend @Totti recorded an encouraging video message for her months ago & on Monday he was there as she emerged

💪 We are all with you, Ilenia pic.twitter.com/ffkszY0CFf

— FIFA.com (@FIFAcom) September 28, 2020