تبرير "فلسفي" من غوارديولا لخسارة مان سيتي القاسية أمام ليستر

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن افتقار فريقه للصبر بعد أن استقبل هدف التعادل عكس سير اللعب جعله ينهار خلال هزيمته 5-2 أمام ليستر سيتي صاحب "العقلية الدفاعية" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وهيمن سيتي على المباراة بعد أن وضعه رياض محرز لاعب ليستر السابق في المقدمة مبكرا، لكن خططه انهارت عندما عادل جيمي فاردي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

وأبلغ المدرب "الفيلسوف" هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) بعد أن استقبل فريق يتولى تدريبه ٥ أهداف لأول مرة في 686 مباراة "لم يرغبوا في اللعب، دافعوا في منطقتهم وأرادوا فقط اللعب على الهجمات المرتدة".

وتابع "سجلوا من أول هجمة لهم واحتسبت لهم ٣ ركلات جزاء، ولذلك كان الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة لنا. عدم صناعة الفرص أصابنا بالتوتر والقلق".

ومع غياب المهاجمين سيرجيو أغويرو وغابرييل جيسوس بسبب الإصابة، بدا سيتي بلا أنياب رغم حصوله على نصيب الأسد من الاستحواذ على الكرة.

وعلى الجانب الآخر، بدا سيتي معرضا لاهتزاز شباكه في كل مرة تقدم فيها ليستر للهجوم، وتسببت سرعة فاردي في العديد من المشاكل لدفاع الفريق صاحب الأرض.

وحصل المهاجم على ركلتي الجزاء اللتين سجل منهما الهدفين الأول والثالث بعد أن هز الشباك بكعب القدم بطريقة رائعة في الهدف الثاني، وأضاف جيمس ماديسون هدفا رابعا بتسديدة مذهلة، وأكد يوري تيلمانس الانتصار من ركلة جزاء قرب النهاية.

وأبدى غوارديولا أسفه على افتقار فريقه للهدوء، لكنه أكد أن سيتي سيعود بقوة بعد أن استقبل ٥ أهداف في الدوري على أرضه لأول مرة منذ خسارته 5-1 أمام أرسنال في فبراير/شباط 2003.

وقال المدرب الإسباني "إنها نتيجة صعبة لكني لن أستسلم. سأجد حلولا من أجل استقرار الفريق".

وتابع "ربما اعتقد لاعبو فريقي أنهم لا يلعبون جيدا بما يكفي بعد هدف التعادل لكننا كنا متفوقين تماما في هذه النقطة".

وأشار إلى أن "المشكلة أننا وضعنا ضغطا إضافيا على أنفسنا لتسجيل الهدفين الثاني والثالث. نحتاج لأن نكون أكثر هدوءا، لا نمتلك اللاعبين الذين نحتاجهم للهجوم في منطقة الجزاء".

وختم "كنا بحاجة لأن نتحلى بمزيد من الصبر. الأمر صعب لكنها المباراة الثانية فقط في الموسم وعلينا أن نحاول معرفة ما نحتاجه لتجنب تكرار ذلك مرة أخرى. أشعر بالأسف من أجل اللاعبين والنادي".