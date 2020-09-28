برشلونة يستهل مشواره بالليغا بفوز كبير على فياريال

استهل فريق برشلونة مسيرته في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على فياريال في الجولة الثالثة لليغا.

وتألق نجم برشلونة والمنتخب الإسباني الصاعد أنسو فاتي بتسجيله هدفين لفريقه في الدقيقتين 15 و19.

وأضاف النجم الأرجنتني ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يسجل باو توريس لاعب فياريال هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45.

وحصل برشلونة في أول مباراة رسمية له تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد رونالد كومان على 3 نقاط ليحتل المركز العاشر، فيما تجمد رصيد فياريال عند 4 نقاط من 3 مباريات في المركز الثامن.