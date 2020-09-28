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برشلونة يستهل مشواره بالليغا بفوز كبير على فياريال

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف فاتي (يسار) (رويترز)
لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف فاتي (يسار) (رويترز)
27/9/2020

استهل فريق برشلونة مسيرته في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على فياريال في الجولة الثالثة لليغا.

وتألق نجم برشلونة والمنتخب الإسباني الصاعد أنسو فاتي بتسجيله هدفين لفريقه في الدقيقتين 15 و19.

وأضاف النجم الأرجنتني ليونيل ميسي الهدف الثالث لبرشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يسجل باو توريس لاعب فياريال هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45.

وحصل برشلونة في أول مباراة رسمية له تحت قيادة مدربه الهولندي الجديد رونالد كومان على 3 نقاط ليحتل المركز العاشر، فيما تجمد رصيد فياريال عند 4 نقاط من 3 مباريات في المركز الثامن.

 

المصدر : الجزيرة

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