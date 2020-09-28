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باريس سان جيرمان يواصل صحوته بفوز ثالث في الدوري الفرنسي

مبابي (يمين) يحتضن إيكاردي ونيمار يهنئه بتسجيله الهدف الأول (رويترز)
مبابي (يمين) يحتضن إيكاردي ونيمار يهنئه بتسجيله الهدف الأول (رويترز)
27/9/2020

واصل فريق باريس سان جيرمان صحوته وحقق انتصاره الثالث على التوالي في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الثمين 2-صفر على مضيفه ريمس يوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة.

وأكد سان جيرمان عمليا أنه تخلص من كبوة البداية التي شهدت هزيمته في أول مباراتين في رحلة الدفاع عن لقب البطولة، وحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط تقدم بها إلى المركز السابع.

وتجمد رصيد ريمس عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدفي المباراة في الدقيقتين 9 و62 ليقود سان جيرمان للفوز الثمين.

المصدر : الجزيرة

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