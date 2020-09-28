التكدس والإصابات والأموال.. مورينيو مجبر على التضحية بكأس الرابطة

يعتقد مدرب توتنهام جوزيه مورينيو، أن جدول المباريات المتكدس سيجبره على إعطاء الأولوية للدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب كأس رابطة الأندية الإنجليزية، لتجنب المزيد من الإصابات بتشكيلته.

وسيستقبل توتنهام جاره تشلسي غدا الثلاثاء، في الدور الرابع بكأس الرابطة قبل يومين من مواجهة مكابي حيفا، في تصفيات الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو إن رابطة الدوري الإنجليزي "اتخذت القرار"، ولم يعد أمامه أي خيار سوى اتباع سياسة التناوب بين اللاعبين في القمة اللندنية.

وأبلغ الصحفيين "كنت أود القتال على كأس "كاراباو" (الرابطة)، لكن لا أعتقد أنه يمكنني ذلك. أمامنا مباراة يوم الخميس ولن توفر لنا أموالا كثيرة مثل دوري الأبطال، ولكن الوصول لدور المجموعات في الدوري الأوروبي يضمن لنا قدرا معينا، وهذا مهم جدا للنادي".

وتعادل توتنهام 1-1 مع نيوكاسل يونايتد، في الدوري الممتاز أمس الأحد، وزادت مخاوف مورينيو بعد خسارة جهود المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج-مين، بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية بين الشوطين.

وقال المدرب البرتغالي "أعتقد أن سون هو الأول، وسيصاب المزيد من اللاعبين".

وردا على وجود فرصة لتوتنهام أمام تشلسي الذي حول تأخره بـ3 أهداف إلى تعادل أمام وست بروميتش ألبيون، في الدوري يوم السبت، قال مورينيو "هل أنت جاد أم تمزح؟ تشلسي لعب السبت ونال راحة الأحد والاثنين، ثم يلعب الثلاثاء ومجددا في مطلع الأسبوع. نحن لعبنا الأحد، والآن نلعب الثلاثاء والخميس ومجددا يوم الأحد".

وتجنب توتنهام تكدسا مشابها الأسبوع الماضي، بعد استبعاد ليتون أورينت من مباراة الدور الثالث بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا بالفريق المنافس.