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أهدر ركلة جزاء ودخل بمشاحنات.. مباراة أولى كارثية لهيغواين مع فريقه الأميركي

هيغواين دخل في مشاحانات مع فريق الخصم بعد إهداره ركلة الجزاء (الفرنسية)
هيغواين دخل في مشاحانات مع فريق الخصم بعد إهداره ركلة الجزاء (الفرنسية)
28/9/2020

لم يتوقع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين المهاجم السابق ليوفنتوس، والمنتقل حديثا إلى فريق إنتر ميامي الأميركي أن تتحول مباراته الأولى مع فريقه إلى كابوس.

فالفريق خسر بثلاثية نظيفة أمام فيلادلفيا يونيون، وعندما كان متأخرا بهدفين أهدر هيغواين (32 عاما) ركلة جزاء بعدما سددها فوق العارضة، وبعد تضييعه الركلة دخل في مشاحنات مع لاعبي فيلادلفيا، وكادت أن تتطور الأمور لما هو أسوأ.

ورغم ما جرى في المباراة، ورغم الركلة المهدورة؛ إلا أن اللاعب الدولي الأرجنتيني السابق تلقى الإشادة من دييغو ألونسو مدرب إنتر ميامي بعد اللقاء.

وقال ألونسو "سعيد بما قدّمه هيغواين، أعتقد أنه ظهر بشكل لائق".

وواصل "من المنطقي أنه يحتاج إلى مزيد من المباريات حتى يكون أكثر راحة، سيشعر بتحسن، لقد كان متشوقا جدا للعب".

وختم "سعداء بالعمل الذي قدّمه، وعلينا مواصلة التحسن، وتقليل الأخطاء".

يذكر أن هيغواين انتقل من اليوفي إلى إنتر ميامي مجانا.

ويحتل إنتر ميامي -المملوك للنجم السابق للكرة الإنجليزية ديفيد بيكام- المركز 13 (قبل الأخير) في دوري المجموعة الشرقية بـ11 نقطة، بفارق الأهداف عن دي سي يونايتد الأخير.

المصدر : مواقع إلكترونية

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