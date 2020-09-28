أبرزها قرعة أبطال أوروبا.. أسبوع مليء بسحر المستديرة

باتت أندية النخبة الأوروبية قريبة من التعرف على أول منافسيها خلال دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في الوقت الذي يمكن لبايرن ميونيخ أن يحقق لقبه الخامس خلال العام الجاري.

دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الخميس المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، ولن يحضر ممثلو الأندية ووسائل الإعلام في الحفل، لكن "يويفا" سيعلن أيضا جائزة أفضل لاعب في أوروبا بحضور البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البايرن وزميله الحارس مانويل نوير والبلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم.

وتتضمن الجوائز الأخرى جائزة أفضل لاعبة في العام وأفضل مدرب لفريق رجال في العام وكذلك السيدات، وبعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا ستقام قرعة الدوري الأوروبي يوم الجمعة في نيون أيضا.

الفرصة الأخيرة

ولا تزال هناك 6 مقاعد متاحة للتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه فريق دينامو كييف الأوكراني ضيفه غينت البلجيكي غدا الثلاثاء، (فاز الفريق الأوكراني ذهابا 2-1)، فيما يستضيف فرينكفاروس المجري فريق مولده النرويجي (تعادلا ذهابا 3-3)، بينما يحل أولمبياكوس اليوناني ضيفا على أومونيا نيقوسيا القبرصي (فاز أولمبياكوس ذهابا 2 -صفر).

وفي مباريات الأربعاء، يحل كراسنودار الروسي ضيفا على باوك اليوناني (فاز كراسنودار 2-1)، فيما يستضيف سالزبورغ النمساوي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي (فاز سالزبورغ 2-1 ذهابا)، بينما يلعب سلافيا براغ التشيكي مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات أمام ميتلاند الدانماركي، في الوقت الذي تمنح الفرق الفائزة ملايين الدولارات، بينما يتجه الخاسر للمشاركة في الدوري الأوروبي.

كأس السوبر الألماني

المواجهة الأولى بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ستقام في ملعب "أليانز أرينا" الأربعاء المقبل، بطل الثنائية المحلية يستضيف دورتموند وصيف (بوندسليغا) لتحقيق لقبه الخامس في عام 2020، لكن الفريق البافاري يمر بحالة إحباط بعد الخسارة القاسية التي تلقاها أمام هوفنهايم بنتيجة 1-4، وهي أول خسارة للفريق خلال العام الجاري، في حين لم يكن لدورتموند أي أسباب للاحتفال، بعد أن تعرض فريق المدرب لوسيان فافر للخسارة أمام أوغسبورغ بهدفين نظيفين.

إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا

تستمر منافسات الموسم الذي أعيدت جدولته بسبب فيروس كورونا المستجد، بمباريات قوية في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة بين ليفربول وأرسنال وتوتنهام وتشلسي، بينما يخوض إنتر وأتلانتا مبارياتهما في الدوري الإيطالي يوم الأربعاء، وذلك بعد منحهما وقتا للراحة عقب المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

بينما في إسبانيا يسعى رونالد كومان مدرب برشلونة للبناء على الفوز الكبير الذي حققه على فياريال برباعية نظيفة، حينما يواجه سيلتا فيغو يوم الخميس، وذلك بعد 24 ساعة من مواجهة ريال مدريد وضيفه بلد الوليد.